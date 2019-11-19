Семья полтавки Татьяны Луговой просит помощи на химиотерапию

Полтавка Татьяна Луговая имеет саркому четвертой стадии. На химиотерапию надо 150 тыс. грн. Фото: предоставлено Дмитрием Луговым

В полтавки Татьяны Луговой нашли саркому четвертой стадии. На химиотерапию надо около 150 тыс. грн.

Симптомы болезни начались несколько месяцев назад. У Татьяны очень болела голова. Об этом Gazeta.ua рассказали родственники женщины.

"Дошло до того, что за день мама пила по 5 таблеток от головной боли. Я настоял сделать детальное обследование. МРТ (магнитно-резонансная томография. - Gazeta.ua) показало внемозговую опухоль. Полтавские врачи посоветовали сделать МРТ с контрастом. После этого объяснили, что опухоль доброкачественная. У моего товарища была похожая проблема. Он посоветовал обратиться в киевский Институт нейрохирургии. Там подтвердили диагноз. 5 ноября маме сделали операцию по удалению опухоли, прошла без осложнений. Вырезанную опухоль отдали на гистологию. Через неделю анализ показал, что она злокачественная, что это саркома четвертой стадии. Может давать рецидивы. Поэтому необходима химиотерапия", - рассказал Дмитрий Луговой, сын Татьяны Владимировны.

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Семья уже потратила более 50 тыс. грн на операцию по удалению опухоли и послеоперационный период. Химиотерапию будут делать в течение следующих нескольких месяцев в Институте нейрохирургии. На лечение нужно как минимум 150 тыс. грн. Дальше - лучевая терапия.

Реквизиты для помощи:

Карта Приватбанка: 5168 7573 9029 2201 (Луговой Дмитрий Григорьевич, сын)

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