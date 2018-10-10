Семья или работа: психолог рассказал, чем стоит пожертвовать

 
Ексклюзивы
1/5
"Люди сорвались с мест во время песни и разбежались" - Иван Ганзера
"Люди сорвались с мест во время песни и разбежались" - Иван Ганзера
Просмотров: 1746
Назвали проблему, которая мешает Тимошенко получить преимущество на выборах
Назвали проблему, которая мешает Тимошенко получить преимущество на выборах
1 Просмотров: 1584
Тимошенко добивается расположения олигархов
Тимошенко добивается расположения олигархов
Просмотров: 432
Война вам ничего не спишет: взрывы в Ичне взорвали сеть
Война вам ничего не спишет: взрывы в Ичне взорвали сеть
1 Просмотров: 1134
"Учительница поддерживала сепаратистов. Ее хотели сделать директором школы"
"Учительница поддерживала сепаратистов. Ее хотели сделать директором школы"
1 Просмотров: 2115
Безнаказанность и саботаж: почему провалилась люстрация
Безнаказанность и саботаж: почему провалилась люстрация
Просмотров: 369
"Выбрали другую тактику" - эксперт объяснил, как Россия давит на Украину
"Выбрали другую тактику" - эксперт объяснил, как Россия давит на Украину
Просмотров: 2592
"Помнят, что такое "русский мир" - будет ли пророссийская партия управлять Латвией
"Помнят, что такое "русский мир" - будет ли пророссийская партия управлять Латвией
Просмотров: 783
Эксперт рассказал, кто будет главным пророссийским кандидатом на выборах
Эксперт рассказал, кто будет главным пророссийским кандидатом на выборах
4 Просмотров: 9180
Дипломат рассказал, как вернуть Венгрию к здравому смыслу
Дипломат рассказал, как вернуть Венгрию к здравому смыслу
2 Просмотров: 3375
Фото
Все фото
5
7
6
3
7
Голливудские красавицы рассказали, как борются с лишними килограммами
Голливудские красавицы рассказали, как борются с лишними килограммами
Рак - не приговор: как женщинам перестать стесняться себя
Рак - не приговор: как женщинам перестать стесняться себя
Пьет эликсир молодости: 112-летняя женщина рассказала секрет долголетия
Пьет эликсир молодости: 112-летняя женщина рассказала секрет долголетия
Женщина 66 лет прожила с иглами в животе
Женщина 66 лет прожила с иглами в животе
В 111 делает гимнастические упражнения - долгожитель отказывается угомониться
В 111 делает гимнастические упражнения - долгожитель отказывается угомониться
Видео
Все видео
Грипп уже здесь: в Украине начали фиксировать увеличение больных
Грипп уже здесь: в Украине начали фиксировать увеличение больных
Назвали 5 лучших лечебных курортов Украины:
Назвали 5 лучших лечебных курортов Украины:
В июне зарплата была 6 тыс. грн, в июле - 13 800: Гройсман показал улучшение у врачей
В июне зарплата была 6 тыс. грн, в июле - 13 800: Гройсман показал улучшение у врачей
Супрун рассказала, как избежать запаха изо рта
Супрун рассказала, как избежать запаха изо рта
Самые эффективные упражнения для ягодиц в домашних условиях
Самые эффективные упражнения для ягодиц в домашних условиях
Интервью
1/5
"Люди сорвались с мест во время песни и разбежались" - Иван Ганзера
"Люди сорвались с мест во время песни и разбежались" - Иван Ганзера
Просмотров: 1746
"Учительница поддерживала сепаратистов. Ее хотели сделать директором школы"
"Учительница поддерживала сепаратистов. Ее хотели сделать директором школы"
1 Просмотров: 2115
Визия финансового сектора
Визия финансового сектора
Просмотров: 810
"Дети за решеткой мечтают о свободе и много читают" - режиссер Василий Возняк
"Дети за решеткой мечтают о свободе и много читают" - режиссер Василий Возняк
Просмотров: 1431
Киев постоянно будет топить водой и засыпать снегом - синоптики
Киев постоянно будет топить водой и засыпать снегом - синоптики
Просмотров: 5454
Колонка
Зоя Казанжи
Зоя Казанжи
08 октября 2018
Просмотров: 1413
Хочу зустріти їх завтра
Їли морозиво й реготали. Щиро так, по-молодому. Я спочатку почула лише сміх. Поставила своє авто на паркінг і скоротила шлях — майже через ...
среда, 10 октября 2018 12:36

Семья или работа: психолог рассказал, чем стоит пожертвовать

  Комментировать
Семья или работа: психолог рассказал, чем стоит пожертвовать
Общество заставляет жертвовать семьей ради работы и наоборот. Фото: SRGMarketing.com

Существует миф, что нельзя быть успешным в карьере и иметь хорошую семью одновременно. Нужно чем-то жертвовать.

Этот миф развенчивает психолог Михаил Лабковский в Instagram.

Говорят, чтобы стать хорошей мамой, нужно забыть о карьере. И наоборот, чтобы достичь успеха в своем деле, нужно меньше времени уделять семье и близким. А вот чтобы выйти замуж женщину убеждают в том, что придется поступиться своими интересами, вроде путешествий, общения с подругами.

"Все эти представления - неправильные. В жизни на самом деле ничего не стоит реальных жертв. Все вещи, которые делают человека счастливым - семья, работа, самореализация, брак и дети - должны быть только украшением жизни, а не способом, который преобразует её в ад", - говорит Лабковский.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ученые сделали неожиданное открытие по "первым впечатлениям"

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Нам с детства внушает, что все на свете стоит жертв. Если ты хочешь быть хорошей мамой, придется ставить крест на карьере. Если хочешь добиться серьезных денег – значит, не сможешь уделять достаточное время семье. Если мечтаешь выйти замуж, придется поступиться своими интересами, вроде путешествий, общения с подругами и многим другим. Друзья мои, это совершенно не так! в жизни на самом деле ничего реальных жертв не стоит! Все счастливые вещи – семья, работа, самореализация, брак и дети на самом деле должны быть украшением жизни, а не способом превратить ее в ад. Но поскольку многим вдолбили в голову, что без жертв – никак, люди сами вгоняют себя в замкнутый круг от которого страдают. Пора с этим прекращать! В Израиле, в Рамат-Гане, 23/10/18 пройдет моя лекция "Карьера, любовь, семья. Как найти баланс и не потерять себя". Ссылку на билеты вы сможете найти в "актуальном", в "шапке" профиля и в "сториз". Жду вас! ⠀ #лекция #психология #семья #любовь #карьера #израиль #лабковский

Публикация от Михаил Лабковский (@labkovskiyofficial)

О конкуренции в женских коллективах сказано немало. Мол, "как пауки в банке" или "гнездо змей". Но женские коллективы - это не всегда то нелестное. Там также есть теплые отношения.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Семья или работа: психолог рассказал, чем стоит пожертвовать». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
10
октября

Провокаторы с огнем едва не сорвали матч против Англии

Четырех из пяти победителей Мохаммеда Али воспитал один тренер

Город остался без медиков - землетрясение разрушило больницу

Самое читаемое
Битые морды, водка и нищета: фотограф показал шокирующую реальность современной России
Битые морды, водка и нищета: фотограф показал шокирующую реальность современной России
41
 1 Просмотров: 104809
Никто не знал, что будет дальше: фото последних дней Советского Союза
Никто не знал, что будет дальше: фото последних дней Советского Союза
21
 Просмотров: 90491
40 дней по Захарченко: показали, как на поминки сползлась элита &quot;русского мира&quot;
40 дней по Захарченко: показали, как на поминки сползлась элита "русского мира"
16
 2 Просмотров: 79305
Показали фото со свадьбы Ирэны Карпы
Показали фото со свадьбы Ирэны Карпы
13
 Просмотров: 61705
Голая правда: фотограф показал бурную жизнь в ХХ веке
Голая правда: фотограф показал бурную жизнь в ХХ веке
50
 Просмотров: 59737
Здоровье
ТОП-10 самых популярных пластических операций в Украине
ТОП-10 самых популярных пластических операций в Украине Просмотров: 3645
9 невинных привычек, которые могут навредить здоровью
9 невинных привычек, которые могут навредить здоровью Просмотров: 648
Похудение имеет еще один положительный эффект
Похудение имеет еще один положительный эффект Просмотров: 918
Никакой операции: нашли новый способ лечения аппендицита
Никакой операции: нашли новый способ лечения аппендицита Просмотров: 1386
Супрун опровергла очередной миф
Супрун опровергла очередной миф Просмотров: 1530
Больше всего комментируют
27
"Готовы на сделку с дьяволом" - в России озвучили планы на Украину
7
После Вилкула ГПУ может прийти за депутатом из любой фракции - эксперт
7
Нардеп поставил на место кремлевских пропагандистов
5
"Миротворец" внес в базу чиновников и депутатов с венгерскими паспортами
4
Россия ворует у Украины газ на Черном море
Голосов: 644
Голосование Кто сейчас лучший футбольный тренер мира?
  • 1) Хосеп Гвардиола
  • 2) Юрген Клопп
  • 3) Максимилиано Аллегри
  • 4) Диего Симеоне
  • 5) Дидье Дешам
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua