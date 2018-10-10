Семья или работа: психолог рассказал, чем стоит пожертвовать

Общество заставляет жертвовать семьей ради работы и наоборот. Фото: SRGMarketing.com

Существует миф, что нельзя быть успешным в карьере и иметь хорошую семью одновременно. Нужно чем-то жертвовать.

Этот миф развенчивает психолог Михаил Лабковский в Instagram.

Говорят, чтобы стать хорошей мамой, нужно забыть о карьере. И наоборот, чтобы достичь успеха в своем деле, нужно меньше времени уделять семье и близким. А вот чтобы выйти замуж женщину убеждают в том, что придется поступиться своими интересами, вроде путешествий, общения с подругами.

"Все эти представления - неправильные. В жизни на самом деле ничего не стоит реальных жертв. Все вещи, которые делают человека счастливым - семья, работа, самореализация, брак и дети - должны быть только украшением жизни, а не способом, который преобразует её в ад", - говорит Лабковский.

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О конкуренции в женских коллективах сказано немало. Мол, "как пауки в банке" или "гнездо змей". Но женские коллективы - это не всегда то нелестное. Там также есть теплые отношения.