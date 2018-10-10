Семья или работа: психолог рассказал, чем стоит пожертвовать

Существует миф, что нельзя быть успешным в карьере и иметь хорошую семью одновременно. Нужно чем-то жертвовать.
Этот миф развенчивает психолог Михаил Лабковский в Instagram.
Говорят, чтобы стать хорошей мамой, нужно забыть о карьере. И наоборот, чтобы достичь успеха в своем деле, нужно меньше времени уделять семье и близким. А вот чтобы выйти замуж женщину убеждают в том, что придется поступиться своими интересами, вроде путешествий, общения с подругами.
"Все эти представления - неправильные. В жизни на самом деле ничего не стоит реальных жертв. Все вещи, которые делают человека счастливым - семья, работа, самореализация, брак и дети - должны быть только украшением жизни, а не способом, который преобразует её в ад", - говорит Лабковский.
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Нам с детства внушает, что все на свете стоит жертв. Если ты хочешь быть хорошей мамой, придется ставить крест на карьере. Если хочешь добиться серьезных денег – значит, не сможешь уделять достаточное время семье. Если мечтаешь выйти замуж, придется поступиться своими интересами, вроде путешествий, общения с подругами и многим другим. Друзья мои, это совершенно не так! в жизни на самом деле ничего реальных жертв не стоит! Все счастливые вещи – семья, работа, самореализация, брак и дети на самом деле должны быть украшением жизни, а не способом превратить ее в ад. Но поскольку многим вдолбили в голову, что без жертв – никак, люди сами вгоняют себя в замкнутый круг от которого страдают. Пора с этим прекращать! В Израиле, в Рамат-Гане, 23/10/18 пройдет моя лекция "Карьера, любовь, семья. Как найти баланс и не потерять себя". Ссылку на билеты вы сможете найти в "актуальном", в "шапке" профиля и в "сториз". Жду вас! ⠀ #лекция #психология #семья #любовь #карьера #израиль #лабковский
О конкуренции в женских коллективах сказано немало. Мол, "как пауки в банке" или "гнездо змей". Но женские коллективы - это не всегда то нелестное. Там также есть теплые отношения.
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