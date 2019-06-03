Секс на пляже: назвали опасность и польза для здоровья

Секс на песке вызывает потертости Фото: lady.tochka.net

Адреналина в сексуальную жизнь приносит интим в необычных местах. В том числе на природе. Но есть нюансы и риски, которые нужно учитывать.

Чтобы увеличить количество экстремальных ощущений во время секса стоит экспериментировать в отпуске.

Надо учитывать, что песок не только создает дискомфортные ощущения и попадает на гениталии. Поэтому лучше взять с собой пляжный коврик или коврик.

И в самой воде есть куча микроорганизмов, которые могут нарушить микрофлору влагалища или мочевыводящих путей.

Секс в бассейне или в стоячих водоемах может привести к таким гинекологических заболеваний, как дисбактериоза влагалища, или нарушение ее флоры. В проточной воде моря рисков меньше.

Секс на песке вызывает потертости, травмирует нежные слизистые. Такой секс может закончиться ранами, язвами, травматизацией и воспалением.

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Адреналина добавляет тот факт, что с большой вероятностью вас могут застукать. Секс в публичных местах в украинском законодательстве, а пляж таковым можно считать, считается администратимним нарушением. За это предусмотрены штрафы и исправительные работы.

Сексуальное образование - это, прежде всего, о воспитании ответственного отношения и свое репродуктивное здоровье. По определению ЮНЕСКО, цель такого образования - обеспечить подростков научной и объективной информацией, которая позволит обдуманно принимать решения и снизить риски, связанные с половой жизнью, - отметила глава Минздрава. Сексуальная неосведомленность представляет серьезную угрозу здоровью, а агрессивная пропаганда культа секса в медиа и кинематографе приводит к слишком ранних сексуальных "дебютов", большего количества абортов, сексуального насилия и распространения заболеваний.