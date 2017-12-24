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вторник, 26 декабря 2017 05:28

Сахар провоцирует порок сердца - ученые

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Сахар провоцирует порок сердца - ученые
Избыток сахара в крови беременной угрожает здоровью будущего ребенка. Фото: Корреспондент.net

Исследователи обнаружили, что повышенный уровень сахара во время первого триместра беременности негативно влияет на будущего ребенка. Один из рисков - вероятный порок сердца новорожденного.

Ранее такую ​​болезнь периодически фиксировали у женщин, которые выносили ребенка, имея сахарный диабет, пишет издание "RG".

Теперь порок сердца могут ожидать врачи даже в случае лишнего сахара в анализах.

"Мы обнаружили, что можем оценить риск возникновения у ребенка врожденного порока сердца, измерив уровень глюкозы в крови матери во время первого триместра беременности", - сказал Джеймс Прист, исследователь Стэнфордского университета.

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Научная группа Приста исследовала детей, родившихся в течение 2009-15 годов, и их мам. В результате выявили закономерность: риск порока сердца плода возрастает на 8% каждый раз, когда в децилитре крови становится на 10 мг больше глюкозы.

Чтобы предупредить проблемы с сердцем у будущего ребенка, Джеймс Прист советует обязательно сдаваты кровь на определение уровня глюкозы на ранних сроках беременности.

5 января в столичном роддоме "Лелека" родилась девочка, унаследовавшая гены трех человек - отца, матери и женщины-донора. Ребенок здоров и не отличается от других младенцев. В большинстве стран генетические эксперименты под запретом из-за недостаточной изученности. Аналогичные исследования можно проводить только в Великобритании. В Украине соответствующего законодательства.

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