С начала пандемии Covid-19 унес жизни 50 тыс. украинцев: свежая статистика

За последние сутки в Украине обнаружили 3509 новых больных коронавирусом. Из них детей – 193, медработников – 82.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (454), Днепропетровской (284), Львовской (278), Харьковской (233) и Киевской (194) областях.
Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 193 367 украинцев. Умерли 50 076 пациентов, из них 183 – за последние сутки. Выздоровели 2 006 918 человек, за последние сутки – 16 867.
Количество заболеваний/прививок в регионах за сутки:
Киев – 454/223;
Винницкая область – 76/481;
Волынская область – 100/88;
Днепропетровская область – 284/143;
Донецкая область – 132/478;
Житомирская область – 120/47;
Закарпатская область – 30/128;
Запорожская область – 187/246;
Ивано-Франковская область – 71/307;
Киевская область – 194/474;
Кировоградская область – 33/38;
Луганская область – 59/165;
Львовская область – 278/190;
Николаевская область – 141/593;
Одесская область – 84/342;
Полтавская область – 111/174;
Ровенская область – 163/45;
Сумская область – 81/36;
Тернопольская область – 79/140;
Харьковская область – 233/312;
Херсонская область – 138/23;
Хмельницкая область – 122/69;
Черкасская область – 91/30;
Черновицкая область – 89/115;
Черниговская область – 159/111.
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По количеству смертей в сутки Украина оказалась на третьем месте в Европе и на 15-м в мире. По количеству новых больных Украина заняла 16-е место в мировом рейтинге, между Мексикой и Перу, а среди стран европейского континента - 10-е место.
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