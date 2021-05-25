Украина - третья в Европе по смертности от Сovid-19

25 мая в мире диагностировали более 167 млн новых заражений Covid-19. Больше всего заболевших зафиксировали в США, Индии и Бразилии.

За ежедневным количеством смертей Украина оказалась на третьем месте в Европе и на 15-м в мире, сообщает сайт Worldometers. По количеству новых больных Украина заняла 16-е место в мировом рейтинге, между Мексикой и Перу. Среди стран европейского континента по количеству новых больных Украина заняла 10-е место.

Крупнейшими эпицентрами распространения болезни остаются США, где с начала эпидемии зафиксировали 33 млн случаев, Индия - 26 млн случаев и Бразилия - 16 млн случаев. Всего за время пандемии в мире умерли более 3,4 млн человек. Выздоровели от недуга 149 млн человек.

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За последние сутки в Украине выявили 2608 новых больных коронавирусом. Из них детей – 129, медработников – 76. Госпитализировали 854 человека. Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 186 463 украинца. Умерли 49 685 пациентов, из них 249 – за последние сутки.