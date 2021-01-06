Рождественские праздники: высок ли риск подхватить Covid-19 в гостях

Знание о том, насколько быстро вирус распространяется аэрозольным путем, важно для защиты не только на Рождество. Фото: pixabay.com

Если в Сочельник или на Рождество среди гостей будет хотя бы один инфицированный Covid-19, риск заражения в закрытом небольшом помещении возрастает в несколько раз.

Во время разговора, кашля, пения или обычного дыхания в воздух попадают микрочастицы, известные как аэрозоли. Именно они могут содержать заразные вирусные частицы, свидетельствуют данные интерактивного инструмента немецкого издания Die Zeit.

"Невозможно точно предсказать, заражен ли человек передаст вирус дальше. Но возможно и оценить риск. Мы можем быть уверены, что особый риск для людей заразиться вирусом SARS-CoV-2 составляет само пребывание в помещении – путем вдыхания аэрозолей. Во время Рождества, вероятно, что заразится еще один человек. Однако, это - среднее вероятное значение: может повезти, и не заразится никто. А могут заразиться до 5 человек", - пишет издание.

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Введение локдауна в Украине с 8 января есть полностью обоснованным. Статистика, которую сейчас озвучивают, является иллюзорной и не соответствует действительности. В ближайшее время стоит ожидать роста.