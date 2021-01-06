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среда, 06 января 2021 07:39

"Реальные цифры значительно выше" - врач оценила, нужен локдаун с 8 января

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&quot;Реальные цифры значительно выше&quot; - врач оценила, нужен локдаун с 8 января
В Украине с 8 января вводят локдаун. Фото: pixabay.com

Введение локдауну в Украине с 8 января есть полностью обоснованным.

Статистика, которую сейчас озвучивают, является иллюзорной и не соответствует действительности. В ближайшее время стоит ожидать роста. Такое мнение высказала эпидемиолог Ирина Колесникова.

"Я считаю, что сейчас статистические данные достаточно иллюзорны, потому что с нового года не функционируют мобильные бригады, которые по домам отбирали у больных образцы для исследования на коронавирус. Далеко не везде есть возможность для забора материала, например, в селах", - сказала Колесникова . в эфире канала "Украина 24".

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Негативно могут повлиять длящиеся праздники, по мнению врача.

"Думаю, что будет еще больше посещений родственников и праздничных застолий, так как традиционно наше Рождество мы празднуем так, как привыкли. И здесь очень важно соблюдать противоэпидемические мероприятия. Я бы советовала все-таки ограничиться телефонным звонком. Или, если все-таки приехали к родителям, предложить им прогуляться по улице, а не сидеть в помещении за столом", - сказала Колесникова.

Подытоживая, врач отметила, что в ближайшее время "реальные цифры заболеваемости будут значительно выше".

Карантин в январе не планируют отменять или переносить. Министерство здравоохранения вводит локдаун из-за прогнозируемой вспышки заболеваемости после новогодних праздников и сезонной эпидемии гриппа.

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06
января

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