 
Ексклюзивы
1/5
Валентин Колонтай воспроизвел средневековые книги для патриарха Варфоломея и Пэрис Хилтон
Валентин Колонтай воспроизвел средневековые книги для патриарха Варфоломея и Пэрис Хилтон
Просмотров: 90
"Баба сортировала детей в концлагерь": как живут родственники нацистов
"Баба сортировала детей в концлагерь": как живут родственники нацистов
Просмотров: 675
Львовяне наслаждаются красивой осенью - фото
Львовяне наслаждаются красивой осенью - фото
Просмотров: 1728
Едут экстрасенсы, туристы, киношники – как доживает дворец Муравьевых-Апостолов, где жили враги русского царя
Едут экстрасенсы, туристы, киношники – как доживает дворец Муравьевых-Апостолов, где жили враги русского царя
Просмотров: 2349
Украинцы держат "под подушкой" до $35 млрд
Украинцы держат "под подушкой" до $35 млрд
Просмотров: 549
В Припяти представили уникальный проект - фото и видео из зоны отчуждения
В Припяти представили уникальный проект - фото и видео из зоны отчуждения
Просмотров: 1152
"Сначала насиловал женщину, а затем приступал к работе". Пабло Пикассо не развелся, чтобы не делить имущество
"Сначала насиловал женщину, а затем приступал к работе". Пабло Пикассо не развелся, чтобы не делить имущество
Просмотров: 6201
"Все, что в магазине дешевле 120 гривен - шмурдяк": во Львове погуляли на фестивале сыра и вина - фото
"Все, что в магазине дешевле 120 гривен - шмурдяк": во Львове погуляли на фестивале сыра и вина - фото
1 Просмотров: 2646
"Часто спрашивают, можно ли убивать": истории четырех военных капелланов
"Часто спрашивают, можно ли убивать": истории четырех военных капелланов
1 Просмотров: 720
"Кремль перекрыл кислород": украинцы принесли "трупы" под посольство РФ - фото
"Кремль перекрыл кислород": украинцы принесли "трупы" под посольство РФ - фото
Просмотров: 2079
Фото
Все фото
6
2
5
12
2
Россия запустила кампанию против вакцинации для роста смертности в Украине - СНБО
Россия запустила кампанию против вакцинации для роста смертности в Украине - СНБО
Как учить музыке особенных детей: в Украине издали бесплатное онлайн-пособие
Как учить музыке особенных детей: в Украине издали бесплатное онлайн-пособие
Новорожденной пересадили сердце животного
Новорожденной пересадили сердце животного
От Шкиряка до Вятровича: в сети распространяется флешмоб о вакцинации
От Шкиряка до Вятровича: в сети распространяется флешмоб о вакцинации
Савченко с сестрой поймали на поддельных ковид-сертификатах
Савченко с сестрой поймали на поддельных ковид-сертификатах
Видео
Все видео
В Малайзии создали первый в мире презерватив унисекс
В Малайзии создали первый в мире презерватив унисекс
"Такого не было никогда": видео из реанимационного Covid-отделения киевской больницы
"Такого не было никогда": видео из реанимационного Covid-отделения киевской больницы
"Вам жить или на кладбище? Выбирайте" - Данилов о вакцинации
"Вам жить или на кладбище? Выбирайте" - Данилов о вакцинации
Рассказали об ужасах в больницах ОРДЛО
Рассказали об ужасах в больницах ОРДЛО
Конца очередей не видно: возле центров вакцинации в красных регионах аншлаг
Конца очередей не видно: возле центров вакцинации в красных регионах аншлаг
Интервью
1/5
"Красный океан" наполнен кровью убитых конкурентов". Инновационный предприниматель из Киева покоряет мировой рынок
"Красный океан" наполнен кровью убитых конкурентов". Инновационный предприниматель из Киева покоряет мировой рынок
Просмотров: 864
"Власть – это наркотик. Зеленский пойдет на второй срок"  – Алексей Гарань
"Власть – это наркотик. Зеленский пойдет на второй срок"  – Алексей Гарань
1 Просмотров: 810
"Тираны всегда голодные": Витольд Шабловский хочет написать о поварах Лукашенко и Януковича
"Тираны всегда голодные": Витольд Шабловский хочет написать о поварах Лукашенко и Януковича
Просмотров: 774
Население Земли достигнет 11 миллиардов и начнет сокращаться
Население Земли достигнет 11 миллиардов и начнет сокращаться
Просмотров: 2682
"Зеленского может победить только новый Зеленский" - Евгений Головаха
"Зеленского может победить только новый Зеленский" - Евгений Головаха
Просмотров: 1692
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
28 октября 2021
Просмотров: 81
Довгі вечори
Вечори довшають і холоднішають, і поміж них трапляються зовсім особливі, коли на дворі темно, в грубці потріскують дрова, твої дівчата щось собі тихо ...
четверг, 28 октября 2021 20:32

Россия запустила кампанию против вакцинации для роста смертности в Украине - СНБО
6

  Комментировать

Российская Федерация устроила информационную операцию, направленную на уменьшение уровня вакцинации и увеличение смертности.

Таковы результаты анализа информационного поля Telegram-каналов Украины, проведенного Центром противодействия дезинформации СНБО, пишет "Украинская правда".

В отчете продемонстрировано, как посредством сети средств массовой коммуникации, в частности, в социальных сетях и мессенджерах, распространяются сообщения о якобы негативных последствиях вакцинации. Акцентировано внимание на популярных якобы украинских политических Telegram каналах, связанных с РФ. Они продвигают деструктивные нарративы посредством как публикаций, так и ботов в комментариях к ним.

Фото: фото из отчета

То, что все эти каналы администрируют из России, подтверждает также СБУ.

Telegram-каналы продвигают деструктивные нарративы в Украине по вакцинации, при этом администрируются РФ, которая имеет полярно иную повестку дня – поощрять граждан России к вакцинации и уверять их в необходимости прививки.

Telegram-канал "Сплетница" также был замечен в распространении в Украине дезинформации, направленной на дискредитацию вакцин.

Канал в своих фейках ссылается на исследование Университета Джона Хопкинса. На самом деле там подается статистика по YouTube-каналу под названием Joel Smalley. В университете Джонса Хопкинса нет такого работника.

С другой стороны, если посмотреть на Telegram-каналы, администрируемые Россией для жителей ОРДЛО и оккупированного Крыма, речь идет о диаметрально противоположных нарративах. В публикациях население информируют о необходимости прививок, высмеиваются антивакцинаторы, привлекаются лидеры мнений и блоггеры для продвижения вакцин.

Положительные советы по вакцинации продвигаются также и в России.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вакцина не вызывает бесплодие и не влияет на ДНК – Минздрав

По данным отчета, существенную роль в распространении идей антивакцинаторства играет "одна из церквей" – речь идет о РПЦ и УПЦ МП.

РПЦ в Украине выступает против вакцин, организовала митинг под зданием Верховной Рады 19 октября, куда участники принесли плакаты с лозунгами: "Вакцинация убивает", "Нет медицинским экспериментам. Защитим наших детей. Как считают организаторы и участники, вакцинация – грех".

Однако эта же церковь, направленная на российскую аудиторию, наоборот, призывает вакцинироваться, распространяет информацию о видах вакцин, развенчивает мифы, связанные с ними, и отмечает, что прививка не является грехом.

"Полномасштабная и длительная дезинформационная операция угрожает жизни и безопасности украинцев, и количество пострадавших будет расти, если не принять необходимые меры для противодействия в информационном пространстве.

Центр противодействия дезинформации просит украинцев обратить внимание на успешность вакцинации в Моршине как яркий пример преодоления дезинформации вокруг вакцин и самого вируса. В Моршине вакцинировались более 75 процентов жителей, а количество смертельных и тяжелых случаев гораздо меньше, чем в других городах Украины, именно благодаря прививке", - говорится в отчете.

В реанимационных отделениях украинских больниц нет больных коронавирусом, которые вакцинированы от недуга. Среди пациентов Covid-госпиталей невакцинированных - 97%, заявил глава Минздрава Виктор Ляшко.

Вакцинация – это единственный эффективный способ защитить себя от коронавирусной болезни, отмечают в Минздраве.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Россия запустила кампанию против вакцинации для роста смертности в Украине - СНБО». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
28
октября

Украинский язык впервые признали государственным

Убийца наследника престола умер от чахотки

Самое читаемое
&quot;Сначала насиловал женщину, а затем приступал к работе&quot;. Пабло Пикассо не развелся, чтобы не делить имущество
"Сначала насиловал женщину, а затем приступал к работе". Пабло Пикассо не развелся, чтобы не делить имущество
 Просмотров: 6201
Жена Цымбалюка показала секси-фигуру с разных ракурсов на Мальдивах
Жена Цымбалюка показала секси-фигуру с разных ракурсов на Мальдивах
5
 Просмотров: 4410
После тысячи мужчин перестали считать: Андраде познакомилась с самыми старыми проститутками
После тысячи мужчин перестали считать: Андраде познакомилась с самыми старыми проститутками
3
 Просмотров: 4221
Определили пятерку стран, где больше всего свирепствует Covid-19
Определили пятерку стран, где больше всего свирепствует Covid-19 Просмотров: 4059
Соцсети: Виновник ДТП в Харькове – несовершеннолетний мажор
Соцсети: Виновник ДТП в Харькове – несовершеннолетний мажор Просмотров: 3834
Здоровье
В вакцинированном Моршине госпитализировали первую больную Covid-19
В вакцинированном Моршине госпитализировали первую больную Covid-19 Просмотров: 468
В Малайзии создали первый в мире презерватив унисекс
В Малайзии создали первый в мире презерватив унисекс
 Просмотров: 783
Вакцинация: правительство призывает брать пример с Моршина
Вакцинация: правительство призывает брать пример с Моршина Просмотров: 396
В Украине обнаружили больше всего Covid-больных с начала пандемии
В Украине обнаружили больше всего Covid-больных с начала пандемии Просмотров: 1035
Определили пятерку стран, где больше всего свирепствует Covid-19
Определили пятерку стран, где больше всего свирепствует Covid-19 Просмотров: 4059
Больше всего комментируют
12
Украденные деньги из Приватбанка прошли через "Квартал 95", но Зеленский не виноват - Гонтарева
6
Германии не понравилось, что Украина ударила по оккупантам из турецкого беспилотника
3
Арахамия перепутал Сковороду с ди Каприо
2
Миллиардные растраты ПриватБанка: Дубилет в Израиле, дело разрешили расследовать заочно
2
Власть продолжает незаконную слежку за Порошенко - "Евросолидарность"
Голосов: 763
Голосование Поддерживаете запрет всем артистам из РФ выступать в Украине?
  • Да
  • Нет
Просмотреть