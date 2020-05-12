Россия заняла второе место в мире по количеству случаев Covid-19

За минувшие сутки в России зафиксировали 10899 новых зараженных. Фото: pixabay

В России коронавирус набирает обороты.

По данным на 12 мая, страна вышла на второе место по количеству зараженных в мире, сообщают российские СМИ, передает РБК-Україна.

Всего с начала эпидемии в России подтвердились 232,2 тыс. случаев. За минувшие сутки зафиксировали 10 899 новых зараженных.

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Данные Университета Джонса Хопкинса подтверждают, что Россия вышла на второе место по количеству случаев заражения. Больше зараженных только в США - 1,3 млн человек.

Россия обошла Испанию, но Министерство здравоохранения последней еще не обнародовало статистику на 12 мая. Вчера в Испании было 343 новых случая, поэтому динамика в этой стране позволяет говорить о том, что Россия все-таки с 12 мая будет второй по количеству заражений в мире. На сегодняшний день в Испании более 227 тыс. больных.

По состоянию на утро 12 мая, в Украине зафиксировали 16 023 случая Covid-19. Из них 425 летальных, 3373 пациента выздоровели. За последние сутки обнаружили 375 новых случаев. А это на 41 случай меньше, чем накануне.