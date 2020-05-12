Количество инфицированных перевалило за 16 тыс.: обновленная статистика коронавируса

По состоянию на утро 12 мая, в Украине зафиксировали 16 023 случая Covid-19. Из них 425 летальных, 3373 пациента выздоровели.

За последние сутки обнаружили 375 новых случая. А это на 41 случай меньше, чем накануне, сообщает Минздрав.

Автор: facebook.com/moz.ukr В Украине коронавирус диагностировали у более 16 тыс. человек

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Коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 580 случаев;

Волынская область - 496 случаев;

Днепропетровская область - 748 случаев;

Донецкая область - 100 случаев;

Житомирская область - 525 случаев;

Закарпатская область - 748 случаев;

Запорожская область - 331 случай;

Ивано-Франковская область - 1133 случая;

Кировоградская область - 425 случаев;

г. Киев - 1930 случаев;

Киевская область - 1023 случая;

Львовская область - 825 случаев;

Луганская область - 42 случая;

Николаевская область - 225 случаев;

Одесская область - 653 случая;

Полтавская область - 248 случаев;

Ровенская область - 1028 случаев;

Сумская область - 157 случаев;

Тернопольская область - 1021 случай;

Харьковская область - 623 случая;

Херсонская область - 162 случая;

Хмельницкая область - 182 случая;

Черновицкая область - 2396 случаев;

Черкасская область - 343 случая;

Черниговская область - 79 случаев.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 12 мая, в Центр поступили 497 сообщений о подозрении на Covid-19.

По состоянию на утро 11 мая, от коронавируса в мире умерли 286 330 человек. Выздоровели 1 455 862 человека. Всего в мире 4 177 504 инфицированных.