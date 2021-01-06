Российскую вакцину разработал институт, который создает биологическое оружие

К разработке российской вакцины причастен институт, которые создает биологическое оружие. Фото: pixabay

Россия скрывает факт о том, что вакцину от коронавируса "Спутник V" разрабатывали в сотрудничестве с 48 Центральным научно-исследовательским институтом Министерства обороны.

Это научное ведомство занимается созданием биологического оружия и попало под санкции США, заявил военно-политический обозреватель Александр Коваленко, передает Guildhall.

По словам аналитика, если бы эту информацию обнародовали официально, то было бы сложно экспортировать вакцину.

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"Появление коронавируса совпало с аварией в России в лабораториях" Вектора "в сентябре 2019 года. Китай был первым, кто зафиксировал коронавирус, но большой вопрос, откуда вирус происходит. Именно представители ФДБЗ" 48 ЦНИИ "принимали участие в оказании помощи Италии , что на самом деле с учетом отсутствия реальной помощи было похоже на разведывательную операцию. И здесь речь не в попытках россиян узнать какие-то секреты страны-члена НАТО, а в желании получить доступ к "генетическому материалу" зараженных людей, ведь именно в Италии был самый высокий пик заражений. Затем вскоре появилась вакцина. Есть прямая связь представителей этого учреждения с пиком заражения и появлением препарата ", - сказал Александр Коваленко.

Харьковская фармакологическая компания "Биолек" подтвердила, что подавала в Министерство здравоохранения заявление о регистрации российской вакцины от Covid-19 "Спутник V". Это было сделано в конце декабря прошлого года. Об этом говорится на сайте компании.