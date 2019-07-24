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Результат за неделю: как накачать пресс в домашних условиях

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Тренировки, которые рассчитаны на потерю веса, необходимо начинать с правильного питания. Не обязательно придерживаться жесткой диеты и есть только яблоки с кефиром.

Питание должно быть сытным и иметь высокую энергетическую ценность, чтобы у организма всегда были силы для тренировок. Ешьте 5-6 раз в день маленькими порциями. В рационе должны быть обязательно следующие продукты:

1. Морепродукты снижают уровень стресса. Рыба полезна для здоровья организма, благодаря высокому содержанию омега-3, витаминов A, D, E, F, железа и брома.

2. Оливковое масло очищает организм и снабжает его полезными веществами. Диетологи рекомендуют каждое утро натощак выпивать одну чайную ложку масла для улучшения работы организма.

3. Вареное мясо это источник белка. Отваривайте для себя куриное филе и употребляйте небольшими порциями в течение дня.

4. Хлеб. Вопреки стереотипам, он способствует похудению в области талии. Только к его выбору нужно относиться внимательно: покупайте цельнозерновой хлеб, с отрубями, грубого помола.

Чтобы увидеть результат одного питания недостаточно. Тренировкам так же нужен режим.

Неделя - это минимальный срок, за который можно избавиться от живота и боков, поэтому сделайте для себя расписание упражнений согласно вашему рабочему графику. В помощь себе можете использовать эту таблицу. Каждый день в шесть подходов качайте пресс (классическим способом).

Автор: hochu.ua
  Таблица тренировок для идеального пресса
Таблица тренировок для идеального пресса

Сколько нужно пить воды в день? Необходимо помнить, что потребность в воде зависит от индивидуальных особенностей, уровня физической активности, температуры окружающей среды и климатических условий.

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