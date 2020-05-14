Резко увеличилось количество случаев заражения Covid-19 среди военных

В ВСУ новые случаи заражения. Фото: rakurs.ua

Сразу восемь военнослужащих заразились Covid-19 за сутки. По состоянию на 14 мая, уже 48 подтвержденных случаев заболевания.

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252 человека с подозрением на коронавирус находятся в изоляции. За период пандемии 61 военный выздоровел, еще два случая оказались летальными.

По состоянию на утро 14 мая, в Украине зафиксированы 16 847 подтвержденных случаев Covid-19. Из них летальных - 456. За последние сутки умерли 17 человек. Выздоровели за последние сутки 427 человек, в целом - 4143.