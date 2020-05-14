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четверг, 14 мая 2020 09:06

Впервые выздоровело больше, чем заболело: обновленные данные по коронавирусу в Украине

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По состоянию на утро 14 мая, в Украине зафиксированы 16 847 подтвержденных случаев Covid-19. Из них летальных - 456. За последние сутки умерли 17 человек. Выздоровели за последние сутки 427 человек, в целом - 4143.

За сутки подтвердили 422 новых случая инфицирования, сообщает Минздрав. Впервые за весь период эпидемии коронавируса в Украине количество выздоровлений в сутки превысило количество новых зараженных.

Автор: facebook.com/moz.ukr
  В Украине от коронавируса умерли 456 челове
В Украине от коронавируса умерли 456 челове

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Коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 654 случая;
Волынская область - 535 случаев;
Днепропетровская область - 781 случай;
Донецкая область - 117 случаев;
Житомирская область - 533 случая;
Закарпатская область - 791 случай;
Запорожская область - 347 случаев;
Ивано-Франковская область - 1166 случаев;
Кировоградская область - 432 случая;
г. Киев - 2012 случаев;
Киевская область - 1067 случаев;
Львовская область - 904 случая;
Луганская область - 42 случая;
Николаевская область - 228 случаев;
Одесская область - 693 случая;
Полтавская область - 257 случаев;
Ровенская область - 1062 случая;
Сумская область - 158 случаев;
Тернопольская область - 1033 случая;
Харьковская область - 713 случаев;
Херсонская область - 165 случаев;
Хмельницкая область - 209 случаев;
Черновицкая область - 2516 случаев;
Черкасская область - 348 случаев;
Черниговская область - 84 случая.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 14 мая, в Центр поступили 1263 сообщения о подозрении на Covid-19.

По состоянию на утро 14 мая, от коронавируса в мире умерли 297 197 человек. Выздоровели 1 547 406. Всего в мире 4 347 018 инфицированных.

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Дата
14
мая

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