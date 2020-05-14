Впервые выздоровело больше, чем заболело: обновленные данные по коронавирусу в Украине

По состоянию на утро 14 мая, в Украине зафиксированы 16 847 подтвержденных случаев Covid-19. Из них летальных - 456. За последние сутки умерли 17 человек. Выздоровели за последние сутки 427 человек, в целом - 4143.

За сутки подтвердили 422 новых случая инфицирования, сообщает Минздрав. Впервые за весь период эпидемии коронавируса в Украине количество выздоровлений в сутки превысило количество новых зараженных.

Автор: facebook.com/moz.ukr В Украине от коронавируса умерли 456 челове

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Коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 654 случая;

Волынская область - 535 случаев;

Днепропетровская область - 781 случай;

Донецкая область - 117 случаев;

Житомирская область - 533 случая;

Закарпатская область - 791 случай;

Запорожская область - 347 случаев;

Ивано-Франковская область - 1166 случаев;

Кировоградская область - 432 случая;

г. Киев - 2012 случаев;

Киевская область - 1067 случаев;

Львовская область - 904 случая;

Луганская область - 42 случая;

Николаевская область - 228 случаев;

Одесская область - 693 случая;

Полтавская область - 257 случаев;

Ровенская область - 1062 случая;

Сумская область - 158 случаев;

Тернопольская область - 1033 случая;

Харьковская область - 713 случаев;

Херсонская область - 165 случаев;

Хмельницкая область - 209 случаев;

Черновицкая область - 2516 случаев;

Черкасская область - 348 случаев;

Черниговская область - 84 случая.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 14 мая, в Центр поступили 1263 сообщения о подозрении на Covid-19.

По состоянию на утро 14 мая, от коронавируса в мире умерли 297 197 человек. Выздоровели 1 547 406. Всего в мире 4 347 018 инфицированных.