Ребенок заразился сибирской язвой - проводят проверку

В Тернопольской области у ребенка врачи подозревают сибирскую язву. Фото: styler.rbc.ua

В одном из центральных районов Тернопольской области в остром заболевании ребенка врачи узнали симптомы сибирской язвы.

Об этом со ссылкой на Тернопольский областной лабораторный центр МЗ сообщает Укринформ.

Для уточнения диагноза отобранный материал исследований направила в Киев. После проверки диагноз будет подтвержден или опровергнут.

"Накануне у ребенка обнаружено заболевание с предварительным диагнозом" сибирская язва ". Болезнь кожной формы, с среднесрочную тяжестью течения. Ребенок находится под наблюдением врачей", - сообщила исполняющий обязанности директора Тернопольского областного лабораторного центра МЗ Украины Оксана Чайчук.

По данным областной лабораторной учреждения, на Тернопольщине уже несколько десятилетий не фиксировали ни одного случая заболевания "сибирской язвой".

В Украине сибирскую язву раз проявляли в конце сентября 2018 года в Одессе - тогда пять человек заразились при забое больного животного. К тому по одному случаю фиксировали в 2012 году в Черкасской области и в 2008 году на Николаевщине. В 2004 году на антракс заболели три человека в Черновицкой области. Все случаи имели кожную форму болезни и были успешно излечены.

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Сибирская язва (антракс) - острая инфекционная болезнь, которая может иметь легочную, кишечную форму но чаще всего встречается более легкая, кожная форма болезни. Заболевание начинается остро: в первые часы - температура тела резко повышается до 38-40 градусов, возникает слабость. Заражение крови (сепсис) может развиться вследствие любого способа заражения.

Основной источник инфекции - больные домашние травоядные животные: крупный и мелкий рогатый скот. В организм инфекция попадает через кожу, слизистые оболочки верхних дыхательных путей, реже - слизистые оболочки кишечника.

Средняя продолжительность инкубационного периода заболевания составляет 2-3 дня, возможны колебания от нескольких часов до 8-14 суток.

В Одесской области в Сарматском районе в 2018 году зафиксирована вспышка сибирской язвы среди людей. Госпитализировали с кожной формой болезни 5 человек - все из села Меняйловка.