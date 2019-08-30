Развеяли самые распространенные мифы о вакцинации

Фото: www.facebook.com Мифы вакцинации: иммунолог рассказал правду о противопоказаниях

В Украине обновили Национальный календарь профилактических прививок в соответствии с рекомендациями ВОЗ и международной практики.

Согласно ему, дети до 6 лет должны быть привиты от гепатита В, туберкулеза, кори, паротита, краснухи, дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита и ХИБ-инфекции. В 6-летнем возрасте делают повторную вакцинацию от дифтерии, столбняка, полиомиелита, кори, краснухи и паротита.

Об этом рассказывает Федор Лапий, главный детский иммунолог Киева.

"Прививки - надежный оберег, который государство дает родителям бесплатно. С началом учебного года риск заболеть возрастает, поэтому важно, чтобы дети были вовремя привиты. Вакцинация не защищает на 100 процентов от болезни, но протекать она гораздо легче", - уточняет специалист.

1. Прививки можно делать, когда у ребенка нет острой инфекционной болезни - насморка, поноса, высыпаний или повышенной температуры. Вакцина - это нагрузка на иммунитет. Чтобы отреагировать на прививку и выработать достаточное количество антител, организм должен быть здоров.

2. Нога в гипсе не является противопоказанием к прививке. Если инфекционная болезнь протекает с нормальной температурой и не перегружает иммунитет - это тоже не является противопоказанием.

3. Не надо готовить ребенка к прививке. Разве что не давать накануне новых продуктов, чтобы не повредить кишечную микрофлору. Чем меньше нагрузка на пищеварение, тем легче переносится прививка.

4. Детям до 12 лет внутримышечные вакцины вводят в бедро. Там нет подкожной клетчатки, вакцина сразу попадает в мышцу. При уколе в ягодицу высокий риск того, что вакцина не дойдет до мышц. Можно попасть в седалищный нерв.

5. После прививки нужно прогуляться на свежем воздухе. Можно напоить ребенка водой, компотом из сухофруктов, фруктовым или ягодным чаем.

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После прививки нормальным повышение температуры, отказ от еды, вялость. Так организм вырабатывает иммунитет к болезни. Осложнением считают судороги, потеря сознания, сыпь, нагноение раны на месте вакцинации.

Чем больше родители знают о различных заболеваниях, их последствия, тем выше будет уровень прививки их детей. Низкий уровень осведомленности является предпосылкой к легковерного восприятия негативной информации о последствиях прививок, которую периодически публикуют в социальных сетях.

В следующем году украинцы смогут купить в аптеке недорогие аналоги брендовых лекарств. Так, 27 августа Министерство здравоохранения обнародовало проект приказа, согласно которому государственный реестр лекарственных препаратов дополняться данными о "эквивалентности лекарственного средства в соответствии с типами лекарственных средств, утвержденных Минздравом.