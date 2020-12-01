Развенчали популярные мифы о ВИЧ и СПИД

Фото: Anna Shvets: Pexels Украина остается одним из лидеров среди стран Европы по темпам распространения ВИЧ-инфекции.

Ежегодно 1 декабря в мире отмечают день борьбы с синдромом приобретенного иммунодефицита человека. Памятную дату ввели по инициативе Всемирной организации здравоохранения 1988 года. Цель - привлечь внимание людей к этой болезни.

Символом борьбы со СПИДом стала красная лента. Она символизирует память о людях, жизнь которых унесла так называемая чума XX в.

В Украине по состоянию на начало этого года проживает более 250 тыс. граждан инфицированных вирусом иммунодефицита человека. Данные проекта METIDA свидетельствуют, что более 80 тыс. из них не знают о своем статусе. Болезнь стремительно разрастается. За октябрь 2020 официально зарегистрировано 1244 новых случая ВИЧ-инфекции, в 268 пациентов диагностирован СПИД, от которого 160 человек умерло.

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ВИЧ и СПИД: в чем разница

ВИЧ - начальный вирус, который вызывает дефицит иммунной системы человека. Впечатляет и постепенно уничтожает клетки иммунной системы человека, которые защищают организм от инфекций. Именно ВИЧ приводит к развитию СПИДа в течение 8-10 лет. СПИД - приобретенный синдром иммунодефицита. Вирус разрушает иммунитет, из-за чего появляется комплекс заболеваний.

Статистика о путях передачи ВИЧ-инфекции за октябрь нынешнего года:

- гетеросексуальный - 660;

- гомосексуальный - 37;

- парентеральный - 540;

- вертикальный - 130;

- неизвестный - 5.

Распространенные мифы о ВИЧ и СПИД, которым не стоит верить:

- ВИЧ передается при поцелуе, кашле и чихании;

- можно заразиться вирусом через бытовые предметы, или пищу, которую приготовила инфицированный человек;

- подхватить болезнь через укусы насекомых, собак, шерсть кошки или контакт с дикими животными;

- анальный секс не может быть причиной заражения;

- нельзя заразиться в салонах красоты;

- не передается от матери к ребенку.

Как выявить болезнь

ВИЧ невозможно определить по внешнему виду. Болезнь протекает в крови, поэтому обнаружить ее можно только с помощью анализа. При этом следует учесть, что с момента инфицирования вирус не проявляется в организме в течение 3-6 месяцев. Поэтому даже после первого теста есть вероятность не увидеть вирус. Поэтому специалисты рекомендуют делать повторный анализ через 3-6 месяцев после возможного заражения.

Как защитить себя

Чаще всего болезнь передается половым путем. Поэтому специалисты рекомендуют использовать презервативы, воздерживаться от сексуальных контактов с незнакомыми партнерами. Кроме этого, болезнь передается от матери к ребенку во время беременности, родов и грудного вскармливания, также через кровь.

По меньшей мере 4 вакцины, которые тестируют против Covid-19, имеют в своем составе компонент, способный повышать риск заражения ВИЧ. Такой вывод сделали ученые из Калифорнийского университета в США.