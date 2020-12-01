Развенчали популярные мифы о ВИЧ и СПИД

 
Ексклюзивы
1/5
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как вылечился от Covid-19
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как вылечился от Covid-19
Просмотров: 378
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
1 Просмотров: 486
ГБР используют для мести. Сделали зависимым от Офиса президента
ГБР используют для мести. Сделали зависимым от Офиса президента
Просмотров: 243
С вакциной от коронавируса не надейтесь на чудо - Ковтонюк
С вакциной от коронавируса не надейтесь на чудо - Ковтонюк
Просмотров: 153
Черная пятница: кто больше заработает на распродажах
Черная пятница: кто больше заработает на распродажах
Просмотров: 243
Можно будет "кошмарить" людей с депозитами: эксперт о раскрытии банковской тайны
Можно будет "кошмарить" людей с депозитами: эксперт о раскрытии банковской тайны
Просмотров: 1998
Будет провал по всему миру: экономист сделал прогноз на черную пятницу
Будет провал по всему миру: экономист сделал прогноз на черную пятницу
1 Просмотров: 801
Черная пятница в Украине началась досрочно: как будет проходить главная распродажа этого года
Черная пятница в Украине началась досрочно: как будет проходить главная распродажа этого года
Просмотров: 819
Инфекционист объяснил, как правильно определять насыщение крови кислородом
Инфекционист объяснил, как правильно определять насыщение крови кислородом
Просмотров: 2673
"Не хватает только сала, водки и вареников". Неделя в цитатах от GAZETA.UA
"Не хватает только сала, водки и вареников". Неделя в цитатах от GAZETA.UA
Просмотров: 738
Фото
Все фото
4
15
4
3
4
Зеленский посетил раненых украинских воинов
Зеленский посетил раненых украинских воинов
&quot;Хуже всего видеть состояние измученных пациентов&quot; - как справляются украинские больницы во времена пандемии
"Хуже всего видеть состояние измученных пациентов" - как справляются украинские больницы во времена пандемии
Посольство ОАЭ помогло Киеву экспресс-тестами на Covid-19
Посольство ОАЭ помогло Киеву экспресс-тестами на Covid-19
Интерактивная скульптура в центре Киева призывает заботиться о легких
Интерактивная скульптура в центре Киева призывает заботиться о легких
Во Львовской больницы робот-хирург будет оперировать пациентов
Во Львовской больницы робот-хирург будет оперировать пациентов
Видео
Все видео
Коронавирус в сутки убил 221 украинца: какова ситуация в регионах
Коронавирус в сутки убил 221 украинца: какова ситуация в регионах
В Украине резко снизилась статистика по коронавирусу
В Украине резко снизилась статистика по коронавирусу
В облсовете заявили, что нардеп болен Covid-19 и выгнали его
В облсовете заявили, что нардеп болен Covid-19 и выгнали его
Локдаун может свести Covid-19 к нулю - Степанов
Локдаун может свести Covid-19 к нулю - Степанов
Врач рассказал, как восстановить здоровье после Covid-19
Врач рассказал, как восстановить здоровье после Covid-19
Интервью
1/5
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как вылечился от Covid-19
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как вылечился от Covid-19
Просмотров: 378
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
1 Просмотров: 486
Седаны становятся экзотикой - эксперт рассказал, как меняются автомобильные вкусы украинцев
Седаны становятся экзотикой - эксперт рассказал, как меняются автомобильные вкусы украинцев
Просмотров: 1476
"Украинцы поняли, что компаний много, а жизнь - одна": как изменился рынок труда
"Украинцы поняли, что компаний много, а жизнь - одна": как изменился рынок труда
Просмотров: 1089
"Мы - звезды, которые взорвались и обросли мясом и кожей кожей шкірою ", - Александр Фразе-Фразенко
"Мы - звезды, которые взорвались и обросли мясом и кожей кожей шкірою ", - Александр Фразе-Фразенко
Просмотров: 180
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
29 ноября 2020
1 Просмотров: 936
Підлаштувався
– Жизнь сложилась так, что пришлось перейти на русский, – говорить В'ячеслав. Два роки тому знайомий із невеликого села на ...
вторник, 01 декабря 2020 11:19

Развенчали популярные мифы о ВИЧ и СПИД

  Комментировать
Развенчали популярные мифы о ВИЧ и СПИД
Фото: Anna Shvets: Pexels Украина остается одним из лидеров среди стран Европы по темпам распространения ВИЧ-инфекции.

Ежегодно 1 декабря в мире отмечают день борьбы с синдромом приобретенного иммунодефицита человека. Памятную дату ввели по инициативе Всемирной организации здравоохранения 1988 года. Цель - привлечь внимание людей к этой болезни.

Символом борьбы со СПИДом стала красная лента. Она символизирует память о людях, жизнь которых унесла так называемая чума XX в.

В Украине по состоянию на начало этого года проживает более 250 тыс. граждан инфицированных вирусом иммунодефицита человека. Данные проекта METIDA свидетельствуют, что более 80 тыс. из них не знают о своем статусе. Болезнь стремительно разрастается. За октябрь 2020 официально зарегистрировано 1244 новых случая ВИЧ-инфекции, в 268 пациентов диагностирован СПИД, от которого 160 человек умерло.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: У кукол "Улицы Сезам" был ВИЧ и аутизм

ВИЧ и СПИД: в чем разница

ВИЧ - начальный вирус, который вызывает дефицит иммунной системы человека. Впечатляет и постепенно уничтожает клетки иммунной системы человека, которые защищают организм от инфекций. Именно ВИЧ приводит к развитию СПИДа в течение 8-10 лет. СПИД - приобретенный синдром иммунодефицита. Вирус разрушает иммунитет, из-за чего появляется комплекс заболеваний.

Статистика о путях передачи ВИЧ-инфекции за октябрь нынешнего года:

- гетеросексуальный - 660;

- гомосексуальный - 37;

- парентеральный - 540;

- вертикальный - 130;

- неизвестный - 5.

Распространенные мифы о ВИЧ и СПИД, которым не стоит верить:

- ВИЧ передается при поцелуе, кашле и чихании;

- можно заразиться вирусом через бытовые предметы, или пищу, которую приготовила инфицированный человек;

- подхватить болезнь через укусы насекомых, собак, шерсть кошки или контакт с дикими животными;

- анальный секс не может быть причиной заражения;

- нельзя заразиться в салонах красоты;

- не передается от матери к ребенку.

Как выявить болезнь

ВИЧ невозможно определить по внешнему виду. Болезнь протекает в крови, поэтому обнаружить ее можно только с помощью анализа. При этом следует учесть, что с момента инфицирования вирус не проявляется в организме в течение 3-6 месяцев. Поэтому даже после первого теста есть вероятность не увидеть вирус. Поэтому специалисты рекомендуют делать повторный анализ через 3-6 месяцев после возможного заражения.

Как защитить себя

Чаще всего болезнь передается половым путем. Поэтому специалисты рекомендуют использовать презервативы, воздерживаться от сексуальных контактов с незнакомыми партнерами. Кроме этого, болезнь передается от матери к ребенку во время беременности, родов и грудного вскармливания, также через кровь.

По меньшей мере 4 вакцины, которые тестируют против Covid-19, имеют в своем составе компонент, способный повышать риск заражения ВИЧ. Такой вывод сделали ученые из Калифорнийского университета в США.

moz.gov.ua
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Развенчали популярные мифы о ВИЧ и СПИД». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
01
декабря

Развенчали популярные мифы о ВИЧ и СПИД

Самое читаемое
Врач рассказал, почему важно сбивать температуру 37ºС
Врач рассказал, почему важно сбивать температуру 37ºС Просмотров: 32904
Отказ от президентства и переговоры с Лукашенком: Тихановская поделилась планами
Отказ от президентства и переговоры с Лукашенком: Тихановская поделилась планами Просмотров: 16938
Украинка рассказала, сколько можно заработать няней в Польше
Украинка рассказала, сколько можно заработать няней в Польше
 Просмотров: 14193
&quot;На острове пришлось полюбить то, чего никогда не любила&quot; - о переезде на Шри-Ланку
"На острове пришлось полюбить то, чего никогда не любила" - о переезде на Шри-Ланку
6
 Просмотров: 10836
Гороскоп на 30 ноября - 6 декабря: какие неожиданности принесет первая неделя зимы
Гороскоп на 30 ноября - 6 декабря: какие неожиданности принесет первая неделя зимы
 Просмотров: 6624
Здоровье
Еще одну вакцину подали на разрешение использования в Европе
Еще одну вакцину подали на разрешение использования в Европе
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как вылечился от Covid-19
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как вылечился от Covid-19
 Просмотров: 369
Лечение Covid-19: онлайн-сервис показывает, есть ли нужные лекарства в медучреждении
Лечение Covid-19: онлайн-сервис показывает, есть ли нужные лекарства в медучреждении Просмотров: 63
Таких цифр еще не было: коронавирус установил тревожный рекорд в Киеве
Таких цифр еще не было: коронавирус установил тревожный рекорд в Киеве Просмотров: 342
Медленный убийца: хронический аппендицит развивается незаметно
Медленный убийца: хронический аппендицит развивается незаметно
 Просмотров: 9
Больше всего комментируют
16
В Украине самая высокая цена на электроэнергию в Европе – Еврокомиссия
6
"Долбодятлы, я научу вас любить страну" - Потап записал 5-минутное видео о сотрудничестве с кремлевским шоу-бизом
4
"Коней на переправе не меняют" - что в "Слуге народа" говорят об отставке министра Степанова
4
"Убивать без всякого милосердия'' - в России армию настроили идти на Киев
3
"Новая проукраинская партия появиться до следующих выборов" - Игорь Лапин
Голосов: 195
Голосование Марадона - лучший футболист всех времён?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть