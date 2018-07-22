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воскресенье, 22 июля 2018 13:39

Разрушительница мифов Супрун дала совет на выходные

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Разрушительница мифов Супрун дала совет на выходные
Одиночество плохо отражается на физическом и психическом здоровье. Фото: Znaj.ua

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун посоветовала отдавать предпочтение живому общению, нежели компьютеру или телевизору.

Об этом она написала в своем Facebook.

"В выходные не засиживайтесь наедине с компьютером и любимым сериалом. Если есть альтернатива провести свободное время в компании близких и друзей - выбирайте второй вариант. Даже если вы неисправимый интроверт", - написала Супрун.

Она подчеркнула, что одиночество плохо отражается на физическом и психическом здоровье.

"Одинокие люди больше рискуют заболеть сердечно-сосудистые болезни, у них могут снижаться когнитивные функции, нарушаться сон, усиливаются симптомы депрессии. Кроме того, для одиноких людей возростает риск преждевременной смерти по всем причинам и в целом они чувствуют себя менее счастливыми... Даже тысячи друзей в "Фейсбуке" не подтверждают социализированность и готовность человека общаться, а иногда даже негативно влияют на когнитивные функции...

Конечно, время от времени надо находить возможность побыть наедине с собой. Главное, чтобы все происходило сбалансировано", - отметила Супрун.

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Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун предупредила о распространении фейковых постов в социальных сетях от ее имени.

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