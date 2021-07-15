Растет смертность от Covid-19

ВОЗ беспокоит резкое увеличение смертности от коронавируса. Фото: unsplash.com

В мире начала расти смертность от Covid-19. Среди возможных причин называют замедление вакцинации, ослабление карантина и быстрое распространение штамма Delta.

Количество летальных случаев увеличилось после девяти недель спада, заявляют специалисты ВОЗ.

В целом в мире на прошлой неделе умерли от коронавируса нового типа более 55 тыс. человек, и это на 3% больше, чем за неделю до этого.

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Увеличилось количество новых больных. На прошлой неделе заразились 3 млн, что на 10% больше, чем на предыдущей. Лидерами в распространении Covid-19 является Бразилия, Индия, Индонезия и Великобритания.

Кроме того, по прогнозам ВОЗ, вариант Delta уже зафиксировали в 111 странах. Ближайшие месяцы будет доминировать во всем мире.

В Европейском Союзе более 50% взрослого населения прошли полный курс вакцинации от коронавируса. Об этом заявила председательница Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, в ЕС достаточно Covid-препаратов, чтобы полностью привить 70% взрослых. Для этого закупают препараты других производителей, не только вакцины Pfizer / BioNTech. На прошлой неделе заказали почти 40 млн доз американского препарата Johnson & Johnson.