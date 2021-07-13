Более 50% взрослого населения ЕС вакцинировали от коронавируса

В Европейском Союзе более 50% взрослого населения прошли полный курс вакцинации от коронавируса.

Об этом заявила председательница Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Twitter.

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По ее словам, в ЕС достаточно Covid-препаратов, чтобы полностью привить 70% взрослых.

"Более половины всех взрослых в ЕС полностью вакцинированы. Чтобы уберечься от вариантов и избежать новой волны инфекций, важно сделать прививку. В ЕС достаточно доз для вакцинации 70 процентов взрослых. Давайте сделаем это", - призвала голове Еврокомиссии.

More than half of all adults in the EU are now fully vaccinated!



To keep safe from variants and avoid a new wave of infections, it's important to get vaccinated.



Enough doses have been delivered to vaccinate 70% of adults in the EU. Let's do it. pic.twitter.com/L5ggIjTdGa — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 13, 2021

Европейский Союз поставил цель вакцинировать от коронавируса не менее 70% взрослого населения до конца июля.