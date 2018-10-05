Рассказали, почему стоит есть капусту каждый день

Один из самых популярных овощей обычная капуста. Фото: i.ytimg.com

Исследования показали, что чем больше в рационе продуктов с антиоксидантами, тем выше в организме есть сопротивляемость к образованию свободных радикалов - предвестников рака. То есть развитие онкологических заболеваний - тесно связан с питанием.

Один из самых популярных овощей обычная капуста, а также его разновидности кольраби и брокколи, содержат в себе вещества, которые нормализуют микрофлору кишечника и защищают его от появления в нем микробов, способствуют развитию рака прямой или толстой кишки, - пишет "Країна здоров'я" .



"Это открытие - большой повод для оптимизма. Мы вряд ли сможем изменить генетические факторы, способствующие развитию рака. С другой стороны, мы можем снизить их влияние, перейдя на диету с правильной количеством овощей", - отметила известный иммунолог и одновременно профессор из Института Фрэнсиса Крика в Лондоне Гитта Стокингер.

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В последние годы ученые открыли несколько видов микробов, непосредственно причастных или статистически связанных с развитием рака в организме человека, других животных или в тканях растений.Стокингер и ее коллеги, со своей стороны, выяснили, как можно защитить кишечник от развития подобных форм рака. Они, в частности, изучали влияние различных веществ, содержащихся в пище, на работу клеток пищеварительной системы и на видовой состав ее микрофлоры.

Проводя опыты на мышах, биологи выяснили, что вещество I3C, присутствует в больших количествах в обычный капусте, брокколи и кольраби, замедляла развитие опухолей и защищала здоровых грызунов от рака прямой кишки. Также она снижала уровень воспалений и нормализовал микрофлору.

Сегодня овощи стоят в среднем вдвое дороже, чем осенью прошлого года.