Почему в Украине стремительно дорожают овощи

На рынках в основном продают мелкий и поврежденный лук. Качественные овощи фермеры закладывают на хранение. Фото: Блискавка

Сегодня овощи стоят в среднем вдвое дороже, чем осенью прошлого года.

"Свеклу в среднем продают по 5,5-6,5 гривен за килограмм. Капуста стоит 4-5 гривен. Стремительно подорожал лук - за килограмм просят 9,5-10,5 гривен. В прошлом году цены колебались от 5 до 6 гривен" , - рассказала Gazeta.ua эксперт плодоовощного рынка Татьяна Гетьман.

Овощи дорожают из-за сокращения площадей и плохих погодных условий.

"В этом году получили на 30-40% меньший урожай лука. В Европе аналогичная ситуация. Там потеряли более 30%. Если Украине не будет хватать собственной продукции, то компенсировать из Польши не удастся. Это может спровоцировать рост цен в начале весны", - говорит эксперт.

Сейчас на рынках в основном продают мелкий и поврежденный лук. Он не может долго храниться. Качественные овощи фермеры закладывают на хранение.

"Если фермеры будут сдерживать объемы продаж, то лук подорожает. Цена стабилизируется, когда начнем покупать овощи из-за рубежа. В Украине уже были первые попытки завозить лук из Узбекистана", - отмечает Татьяна Гетьман.

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Картофель - единственный овощ, который по сравнению с прошлым годом подешевел на 40%. Цены колеблются от 2 до 3,5 грн за кг.

"В коммерческом секторе картофеля с каждым годом становится меньше. Правда его активно выращивает население. Часть закладывает на хранение, часть вывозит на рынок. Поэтому цена снижается. Так происходит уже 3-4 года подряд. По другим овощах урожай еще не начали собирать. С второй половины октября цена на морковь и свеклу может немного упасть", - подытоживает эксперт.

В Украине подорожали яблоки. На львовском оптовом рынке Шувар фрукты продают от 5 до 12 грн/кг в зависимости от сорта, качества и объема партии. В Киеве яблоки оптом можно купить по 6-10 грн/кг. На Херсонщине оптовые цены колеблются в пределах 3-10 грн/кг. Цены растут из-за сокращения предложения. Кроме того, заметно вырос спрос на яблоки. В то же время цены на оптовых рынках в среднем в 1,7 раза ниже, чем были в конце сентября 2017-го.