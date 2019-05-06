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понедельник, 06 мая 2019 17:07

Рассказали о неожиданных свойствах лука

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Рассказали о неожиданных свойствах лука
Особенно рекомендуется ввести в рацион красный лук. ФОТО: arcticbuyingco.com

Лук улучшает состояние кожи и волос. Также помогает стабилизировать уровень сахара в крови, что делает этот овощ особо полезным для диабетиков.

Рекомендуется потребление лука летом: этот овощ содержит вещества, способные поддерживать терморегуляцию организма и за счет этого уберечься от теплового удара во время жары. Пишет издание NDTVFOOD.

Особенно полезен красный лук. Все потому, что этот сорт содержит в себе большое количество кверцетина — одного из самых мощных антиоксидантов, способного сдерживать проявление аллергической реакции и уменьшать воспалительный процесс. Это вещество укрепляет капилляры и предотвращает формирование тромбов, нормализует кровяное давление и ускоряет заживление ран. Также оказывает противоязвенное действие и способствует повышению иммунитета.

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Лук на 80% снижает риск развития рака кишечника. Обнаружили это ученые из Китайского медицинского университета. Как показало исследование, аналогичными противораковыми свойствами обладают и другие овощи рода луковых, в частности чеснок и лук-порей.

food.ndtv.com
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