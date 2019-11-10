Рассказали, как нужно проверять подвижность мышц у ребенка

Детский массаж делают на огромном мячу

Гипертонус у детей - нормальное явление первые 3 месяца жизни. Если и дальше мало двигаются, плохо сосут и не набирают вес. Надо делать специальные массажи.

Об этом рассказывает Виктор Мисливий, детский реабилитолог из Львова.

"Родители сами могут обнаружить гипертонус у ребенка. Когда невозможно отвести ее руки от груди. Или когда при наклоне головы у ребенка сгибаются руки и разгибаются ноги. При повороте головы налево в этом же положении левая рука вытягивается вперед, левая нога разгибается, а правая сгибается. Родителей должно насторожить, когда у младенца голова всегда наклонена к одному плечу, оно делает переворот только через одну сторону. Когда начинает становиться, опирается не на всю стопу, а на носок. Если гипертонус у детей не вылечить, формируются неправильная походка, осанка и речь", - говорит врач.

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Таким детям надо стимулировать мышцы массажем. Положить их на большой мяч для аэробики и на нем делать упражнения. Мышцы становятся эластичными также после расслабляющих ванн. В них добавляет мяту, мелиссу или валериану.

При гипертонусе помогает плавание. Поэтому детей лучше купать в большой ванне. Поддерживать малыша под живот, пока он будет работать руками.

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