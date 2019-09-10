Рассказали, до какого возраста женщина может забеременеть

Новейшие технологии помогают стать родителями даже тем людям, которым в этом отказала природа. Чтобы это удалось, нужно вовремя обратиться за помощью. Если пара 2 года безрезультатно пытается забеременеть естественным путем пациент, следует обращаться к репродуктолога. Каждый год проволочек снижает шансы на зачатие.

Об этом рассказывает Валерий Зукин, директор столичной репродуктивной клиники.

"По закону нет возрастных ограничений. Наша клиника делает процедуру женщинам в 51-54 лет. Исключением стала пара, которая потеряла в аварии сына. Мужчине было 59, а женщине - 56 лет. После обследования не было противопоказаний, и она родила здорового ребенка" , - отмечает специалист

После установления причин бесплодия начинают его лечения. Если это не помогает, обращаются к методам ВРТ. Это вспомогательные репродуктивные технологии, при которых отдельные или все этапы зачатия происходят вне организма матери. У женщины изымают яйцеклетки. Оплодотворяют их сперматозоидами отца и переносят снова в организм женщины. Производство в Украине стоит почти $ 2 тыс.

Оговоркой к проведению процедуры являются сахарный диабет, пороки сердца, почечная недостаточность. Они мешают выносить ребенка.

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Больше шансов забеременеть после первой процедуры искусственного оплодотворения имеют женщины до 35 лет. С каждым годом вероятность зачатия уменьшается.