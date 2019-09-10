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вторник, 10 сентября 2019 21:08

Рассказали, до какого возраста женщина может забеременеть

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Автор: z-l.com.ua
  Валерий Зукин рассказал, когда следует начинать лечение бесплодия
Валерий Зукин рассказал, когда следует начинать лечение бесплодия
Новейшие технологии помогают стать родителями даже тем людям, которым в этом отказала природа. Чтобы это удалось, нужно вовремя обратиться за помощью. Если пара 2 года безрезультатно пытается забеременеть естественным путем пациент, следует обращаться к репродуктолога. Каждый год проволочек снижает шансы на зачатие.

Об этом рассказывает Валерий Зукин, директор столичной репродуктивной клиники.

"По закону нет возрастных ограничений. Наша клиника делает процедуру женщинам в 51-54 лет. Исключением стала пара, которая потеряла в аварии сына. Мужчине было 59, а женщине - 56 лет. После обследования не было противопоказаний, и она родила здорового ребенка" , - отмечает специалист

После установления причин бесплодия начинают его лечения. Если это не помогает, обращаются к методам ВРТ. Это вспомогательные репродуктивные технологии, при которых отдельные или все этапы зачатия происходят вне организма матери. У женщины изымают яйцеклетки. Оплодотворяют их сперматозоидами отца и переносят снова в организм женщины. Производство в Украине стоит почти $ 2 тыс.

Оговоркой к проведению процедуры являются сахарный диабет, пороки сердца, почечная недостаточность. Они мешают выносить ребенка.

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Больше шансов забеременеть после первой процедуры искусственного оплодотворения имеют женщины до 35 лет. С каждым годом вероятность зачатия уменьшается.

Подросток из британского города Бристоль ослеп и почти полностью потерял слух из-за пристрастия к нездоровой пище.

Еще с начальных классов школы парень совсем отказался от употребления фруктов и овощей. Все потому, что ему не нравилась их текстура. Питался исключительно чипсами, картофелем фри, мясными полуфабрикатами и белым хлебом.

Автор: Екатерина Романчук
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