Рассказали, до какого возраста женщина может забеременеть

Об этом рассказывает Валерий Зукин, директор столичной репродуктивной клиники.
"По закону нет возрастных ограничений. Наша клиника делает процедуру женщинам в 51-54 лет. Исключением стала пара, которая потеряла в аварии сына. Мужчине было 59, а женщине - 56 лет. После обследования не было противопоказаний, и она родила здорового ребенка" , - отмечает специалист
После установления причин бесплодия начинают его лечения. Если это не помогает, обращаются к методам ВРТ. Это вспомогательные репродуктивные технологии, при которых отдельные или все этапы зачатия происходят вне организма матери. У женщины изымают яйцеклетки. Оплодотворяют их сперматозоидами отца и переносят снова в организм женщины. Производство в Украине стоит почти $ 2 тыс.
Оговоркой к проведению процедуры являются сахарный диабет, пороки сердца, почечная недостаточность. Они мешают выносить ребенка.
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Больше шансов забеременеть после первой процедуры искусственного оплодотворения имеют женщины до 35 лет. С каждым годом вероятность зачатия уменьшается.
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