Раскрыли секрет, что использовали в работе первые акушерки

Заклинания в медицине: чем пользовались первые акушерки. Фото: tv5.zp.ua

5 мая отмечают Международный день акушерки с 1987 года. Тогда в Нидерландах его предложила Международная ассоциация акушерок. Статус официального праздника этот день получил в 1992 году. Сегодня его отмечают в 50 странах.

Акушерки ответственные за здоровье, жизнь и самочувствие сразу двух человек: роженицы и младенца.

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Акушерство является одной из старейших отраслей медицины. Как наука возникло во Франции, когда в 13 в. открыли палату для рожениц.

Первые единичные акушеры в Украине появились в конце 18 века. Тогда же работали первые украинцы-гинекологи, которые учились в Западной Европе.

В восьмидесятых гг. В больших городах Украины появились научные общества врачей женских болезней и акушерские школы. Особенно известны стали как центры акушерской науки клиника о Киевском университете, где Т.Рейн, А. Муратов, М.Толочинов, и харьковская клиника профессора Ивана Лазаревича, основавший в Харькове повивальная университет.

В Украине первыми врачами были знахари-ведуны и кудесники, - в которых лечение шло рядом с заклинаниями и заговорами. Это также касается и акушеров.

Лекарственное знания стало "книжным", когда Украина вошла в тесные связи с Византией. Появились ученые личители. Первая больница была основана по княгини Ольги при Киево-Печерском монастыре.

Мужчинам-работникам медицинской отрасли в официальных документах больше не будут указывать "сестра-хозяйка", "главная медицинская сестра" или "акушерка". В трудовую книжку и трудового договора их должности записывать в мужском роде: брат медицинский, акушер, санитар и тому подобное. Новые названия профессий Министерство здравоохранения Украины уже утвердило.