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понедельник, 18 ноября 2019 14:54

Радар доступных лекарств. Для украинцев открыли новый сервис

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Радар доступных лекарств. Для украинцев открыли новый сервис
Более 7700 аптек присоединились к программе.

В Украине заработал онлайн-инструмент, который показывает, сколько аптек, работающих по программе "Доступные лекарства", есть в радиусе 7 км от каждого медицинского учреждения, где работают семейные врачи, педиатры и терапевты.

Воспользоваться можно по ссылке, сообщает Министерство цифровой трансформации.

В правительстве говорят, что сайт будет полезен:

пациентам, поскольку позволяет найти ближайшую к больнице аптеку и получить лекарственные средства;

местной власти и бизнесу, ведь на визуализации четко видно "белые пятна" в аптечной инфраструктуре.

Правительственная программа "Доступные лекарства" предусматривает, что пациент, который подписал декларацию с семейным врачом, педиатром или терапевтом, может по его рецепту получать лекарства, частично или полностью оплаченные государством.

По состоянию на 1 ноября уже более 7700 аптек присоединились к программе. Это - примерно 30-35% от общего количества аптек в Украине.

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Министерство здравоохранения расширило список препаратов по правительственной программе "Доступные лекарства".

В реестр добавили еще 14 названий. Теперь в списке будут 254 препарата.

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