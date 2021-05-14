Пятеро украинских моряков подхватили малярию. Один умер

Все больные - моряки, курсировали в страны Африки. Фото: ifnmu.edu.ua

От лабораторных центров зарегистрировано завезенные случаи малярии у пяти граждан Украины. Один из случаев стал летальным. Все больные - моряки, курсировали в страны Африки.

В начале мая в Одессе малярию подтвердили у 43-летнего мужчины. Больной в течение последних пяти месяцев был капитаном морского судна (газовоза), которое осуществляло перевозки в порты Анголы.

Мужчину госпитализировали в частное медицинское учреждения на шестой день после проявления симптомов - повышение температуры до 39 ° С, озноб, потливость, слабость, головная боль. До этого мужчина принимал жаропонижающие препараты.

На следующий день после госпитализации из-за ухудшения состояния больного перевели в реанимацию городской инфекционной больницы. Малярию подтвердили лабораторно. Больному проводится специфическое лечение по схеме и дезинтоксикационная терапия.

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Один завезен случай малярии стал летальным. Умер 31-летний мужчина из Одесской области. Он в течение последних шести месяцев работал поваром на борту морского судна, которое курсировало в страны Африки (Сенегал, Кот-д'Ивуар, Конго).

В ходе эпидрасследования выяснилось, что мужчина во время рейса противомалярийные препараты не получал.

По запросу Лабораторного центра Минздрава на водном транспорте стало известно, что на том же судне находились шестеро моряков - граждан Украины, и все одновременно вернулись в Украину. Так, выяснилось, что двое из них заболели малярией и госпитализированы в больницы Херсона и Николаева.

По сообщению из Херсонского лабцентра, больной обратился за медицинской помощью на седьмой день болезни только после телефонного разговора с коллегами по судну, когда узнал, что двое из них заболели малярией, а один умер. В тяжелом состоянии мужчину госпитализировали. Диагноз подтвердили лабораторно и назначили специфическое лечение.

Еще одного моряка, члена экипажа, направили на обследование. С двумя пока связаться не удалось.

Согласно опросам, химиопрофилактика против малярии во время пребывания на рейсе не проводилась. Направлен запрос к судовладельцу о проведении химиопрофилактики.

Также в конце апреля в Херсоне был зарегистрирован случай завезенной тропической малярии - у мужчины 35 лет, работал старшим помощником капитана на теплоходе для перевозки контейнеров из Грузии в страны Африки (Бенин, Камерун, Заир, Намибия, Нигерия) и Азии (Шри-Ланка, Сингапур).

Эпидрасследование установлено, что больной медкомиссию и инструктаж по профилактике малярии проходил. Однако профилактическое лечение против малярии не принимал.

Центр общественного здоровья направил запрос в Лабораторного центра Минздрава на водном транспорте о наличии на борту морских судов препаратов против малярии для всех членов экипажа и возможности их получения по схеме во время пребывания в эндемичных по малярии странах.

Работник британской благотворительной организации Ян Джонс во время поездки в Индию заболел коронавирусом, лихорадкой денге и малярией.