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Пушистый близнец: какое животное путают с человеком

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Пушистый близнец: какое животное путают с человеком
Отпечатки пальцев на руках не зеркальные Фото: glavcom.ua

4 февраля 1906 Департамент полиции Нью-Йорка впервые использовал отпечатки пальцев для идентификации преступников.

Люди оставляют после себя три различных типа отпечатков пальцев, которые ищут следователи на месте преступления патентные, скрытые и пластичны.

Патентные остаются такими веществами, как кровь, чернила, грязь или жир. Скрытые или латентные отпечатки вообще не видно. Они сделаны из пота и масел, содержащихся на руке человека. Люди оставляют скрытые отпечатки в течение всего дня. Этот тип отпечатков снимается на месте преступления с использованием специальных пудр и кистей.

Пластические отпечатки трехмерные. Эти отпечатки сделаны в краске, смоле, милые, воска или глине.

Интересные факты об отпечатках:

Отпечатки каждого пальца человека являются уникальными. Даже у однояйцевых близнецов, имеющих одинаковую структуру ДНК, отпечатки пальцев всегда отличаются.

У людей уникальные отпечатки пальцев и языка, а у котов и собак - отпечатки носа.

Отпечатки пальцев правой и левой руки не являются зеркальными. Они и близко не похожи.

Отпечатки пальцев остаются неизменными в течение всей жизни, тогда как другие линии на ладонях постоянно меняются.

Старейший отражение в мире обнаружен в Кувейте на куске разбитого глиняного горшка с каменного века. Примерный возраст составляет 7300 лет.

Ричард Рамирес, ночной сталкер Южной Калифорнии в 1980-х годах, был одним из первых преступников, задержанных с помощью автоматизированной системы идентификации отпечатков пальцев Министерства юстиции.

Пациенты, проходящие химиотерапию могут потерять свои отпечатки пальцев.

Есть несколько видов животных, имеющих уникальные отпечатки пальцев - гориллы, шимпанзе и коалы. Отпечатки пальцев настолько схожи с человеческими, что в некоторых экспертов возникают проблемы с их распознаванием.

Дактилоскопия - наука, изучающая папиллярные рисунки. Это те черточки на коже, которые есть у каждого человека на кончиках пальцев. Она указывает, что как бы человек не пытался изменить линии у нее ничего не получится.

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Благодаря жидком генетическом отклонению адерматология в некоторых людей нет отпечатков пальцев. Среди человечества есть всего несколько десятков человек в которых есть такая отличительная особенность - отсутствие отпечатков пальцев. Всему виной генетическая аномалия, при которой мутации подвергается участок цепочки ДНК, который и отвечает за формирование такого рисунка.

Для образования отпечатков должно происходить кодирования белка Smarcad, но при наличии данной мутации его кодирования не происходит. Еще одна отличительная черта такой аномалии - отсутствие выделения пота.

В Индии 63-летняя Кумари Наяк попала в книгу рекордов Гиннеса за наибольшее количество пальцев на конечностях.

Женщина имеет 31 палец. Из них 12 на руках и 19 на ногах. Большую часть своей жизни Наяк не выходила на улицу городка, в котором живет, потому что местные называют ее ведьмой.

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Дата
04
февраля

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Пушистый близнец: какое животное путают с человеком

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