Пункты вакцинации обещают открыть в райцентрах - Ляшко

Правительство хочет открыть максимум пунктов вакцинации. Фото: pixabay.com

Власти обещают открыть максимальное количество пунктов вакцинации в стране. Чиновники не исключают новой вспышки коронавируса через штамм Delta.

Поручение открыть максимально возможное число пунктов для прививок дали Минздраву в ходе селекторного совещания в Офисе президента, сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко.

"Поручено открыть прививочные центры в каждом районном центре", - сказал он.

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Сейчас в кампании вакцинации от коронавируса подключено 3127 кабинетов вакцинации, 200 прививочных центров, работают 800 мобильных бригад.

"Мы уже сейчас должны готовиться к потенциальному росту заболеваемости, который может быть вызван штаммом Delta", - сказал министр.

Записаться на вакцинацию в пункты прививки можно всем желающим. Для этого необходимо позвонить в регистратуру медучреждения. Также по телефону или онлайн можно записаться в центр массовой вакцинации. Кроме того, в пунктах и ​​центрах вакцинации будет действовать и живая очередь, объясняют в Минздраве.

Вакцину против Covid-19 Pfizer будут использовать в центрах массовой вакцинации. Она станет доступна для всех желающих, но с приоритетом для пожилых людей и людей с сопутствующими заболеваниями, заявили в МЗ.