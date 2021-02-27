Птичий грипп: ВОЗ оценила риски передачи вируса между людьми

К такому выводу эксперты пришли после проверки данных о первом случае заражения человека А (H5N8), который зафиксировали в РФ. Фото: EPA / UPG

Всемирная организация здравоохранения оценила шансы заражения новой разновидностью птичьего гриппа А (H5N8) одного человека от другого как низкие. Об этом сообщается в пресс-службе ВОЗ.

К такому выводу эксперты ВОЗ пришли после проверки данных о первом случае заражения человека А(H5N8), который зафиксировали в РФ.

В то же время главная эпидемиолог ВОЗ Мария Ван Керкхове во время брифинга подчеркнула, что организация продолжает держать на контроле ситуацию вокруг вспышки птичьего гриппа в России и готова принять меры в случае необходимости.

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При этом в ВОЗ призвали при поездках в страны с известными вспышками птичьего гриппа избегать ферм, а также контактов с животными на рынках и прикосновений к любым поверхностям, которые могут быть заражены.

Ранее Всемирная организация здравоохранения выступила против паспортов вакцинации от коронавируса для международных поездок.