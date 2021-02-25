ВОЗ выступила против паспортов вакцинации от коронавируса

ВОЗ пока не уверена в эффективности паспортов вакцинации. Фото: regnum

Всемирная организация здравоохранения выступила против паспортов вакцинации от коронавируса для международных поездок.

Об этом сообщил Daily Mail.

Представители ВОЗ утверждают, что пока неизвестно, в какой мере вакцинация защищает человечество от распространения коронавируса.

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По словам экспертов, нет доказательств того, что привитый человек безопасен для окружающих. Ведь человек, получивший вакцину все еще может переносить вирус и передавать его тем, кто еще не успел сделать прививку.

"Сейчас сертификаты иммунитета рекомендуются как необходимые для международных путешествий. Это потому что, во-первых, вакцины не доступны для всех, что может только ограничить, а не открыть возможности для путешествий. Во-вторых, у нас сейчас недостаточно данных, чтобы понять , поможет ли вакцинация прекратить передачу вируса", - заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

Две ирландские монахини нарушили карантин, чтобы посетить сеанс экзорцизма в Дублине.