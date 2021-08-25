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"Прорывная" Covid-мутация атакует полностью вакцинированных

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&quot;Прорывная&quot; Covid-мутация атакует полностью вакцинированных
Эффективность вакцины из-за мутации Delta упала до 66%. Фото: pixabay.com

В США увеличилось количество случаев заражения Covid-штаммом Delta среди вакцинированных.

25% заражений SARS-CoV-2 в Лос-Анджелесе зафиксировали у полностью иммунизированных жителей с 1 мая по 25 июля, говорится в недельном отчете центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), пишет Reuters.

"Эти данные указывают на рост так называемых прорывных инфекций среди привитых двумя дозами вакцины лиц. Цифры касаются более 43 тыс. зарегистрированных случаев заражения среди жителей округа Лос-Анджелес в возрасте от 16 лет и старше. Из них 10 895 случились у полностью вакцинированных людей, 1431 или 3,3% - у частично вакцинированных, а 30 801 или 71,4% - у невакцинированных лиц", - говорится в отчете.

В то же время вакцинация защищает людей от тяжелых случаев болезни. 3,2% полностью вакцинированных американцев, инфицированных вирусом, госпитализировали. Лишь 0,05% попали в отделение интенсивной терапии, а 0,25% - нуждались в искусственной вентиляции легких. Среди невакцинированных госпитализировали 7,5%. 1,5% поместили в отделение интенсивной терапии, а 0,5% нуждались аппаратов ИВЛ.

Также наблюдают значительное снижение эффективности вакцины среди привитых медиков в восьми штатах. Эффективность вакцины из-за мутации Delta упала до 66%. До появления этого штамма фиксировали 91% эффективности.

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За последние сутки в Украине выявили 727 новых больных коронавирусом. Из них детей - 46, медработников - 10. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве. Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 276 590 человек. Умерли 53 521 пациент, из них 20 - за последние сутки. Выздоровели 2 202 160 человек, за последние сутки - 382.

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