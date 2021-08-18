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среда, 18 августа 2021 11:46

В МИД рассказали, закроет ли Украина границы из-за Covid-мутации

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В МИД рассказали, закроет ли Украина границы из-за Covid-мутации
Штамм коронавируса Delta может стать причиной новой волны пандемии. Фото: pixabay.com

В Украине не планируют закрывать границы из-за роста случаев инфицирования штаммом коронавируса Delta.

Правила пересечения границы уже ужесточили, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире одного телеканала. Новые требования касаются не только иностранцев, но и украинцев.

"Мы уже ужесточили правила въезда в Украину. Если нужно будет, введем более жесткие меры. Но полное закрытие границы пока не рассматриваем", - сказал он.

Штамм Delta может стать причиной новой волны пандемии в странах от Индонезии до России. Мутация делает невозможным формирование коллективного иммунитета от коронавируса. Имеющиеся вакцины эффективны для предупреждения тяжелого течения болезни и летальных исходов. Но они не защищают полностью вакцинированного человека от заражения.

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В случае ухудшения эпидситуации в стране начнет действовать адаптивный карантин. В Украине во время жесткого карантина позволят работать тем учреждениям, в которых вакцинируется более 80% персонала. Торгово-развлекательные центры будут работать по специальной системе. Допускать в учреждения планируют только вакцинированных клиентов и потребителей.

В Мариуполе хотят закрыть рынки и другие заведения сферы обслуживания, если персонал предприятий вакцинируется до конца года.

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