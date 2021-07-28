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среда, 28 июля 2021 15:45

Украина вводит новые правила въезда

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Украина вводит новые правила въезда
Украинцев до 18 лет и лиц, выехавших из страны до вступления постановления в силу, освободят от самоизоляции. Фото: pixabay.com

Украина ужесточает правила въезда из-за роста случаев инфицирования штаммом коронавируса Delta.

Новые требования коснутся не только иностранцев, но и украинцев, заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко на заседании правительства.

"Для граждан Украины, выехавших за границу до вступления постановления в силу, проезд не будет иметь препятствий. Граждане, выехавшие уже после постановления, будут пересекать границу беспрепятственно при условии хотя бы одной Covid-прививки. Иностранцев и украинцев без прививок ждет самоизоляция", - сказал он.

Иностранцам все еще необходимо иметь отрицательный тест на Covid-19 и страховой полис. В случае отсутствия полного курса вакцинации им необходимо будет установить приложение "Вдома". Это же требование касается украинцев с одной прививкой. Приложение начнет контролировать обсервацию лишь спустя 72 ч., чтобы за это время человек успел получить отрицательный тест уже на территории Украины. В случае положительного теста необходимо будет пойти на самоизоляцию или лечение.

Новые правила пересечения границы начнут действовать через неделю с момента публикации постановления.

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Штамм коронавируса Delta может стать причиной новой волны пандемии в странах от Индонезии до России. От него лучше защищает китайская вакцина Coronavac, которая заставляет иммунитет человека запоминать всю структуру вируса.

За последние сутки в Украине выявили 717 новых больных коронавирусом. Из них детей - 36, медработников - 97. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве. Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 250 061 человек. Умерли 52 891 пациент, из них 15 - за последние сутки. Выздоровели 2 185 339 человек, за последние сутки - 459.

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