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понедельник, 08 марта 2021 15:10

Прорыв в лечении Covid-19 - новый препарат успешно проходит тестирование

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Прорыв в лечении Covid-19 - новый препарат успешно проходит тестирование
В США протестировали лекарства, которые снижают уровень заразности. Фото: pexels.com

Американская фармацевтическая компания Merck обнародовала предварительные результаты успешных исследований действенности экспериментального противовирусного лечения Molnupiravir.

Merck разработал эти лекарства совместно с биотехнологической компанией Ridgeback Biotherapeutics, сообщает USA Today.

Molnupiravir протестовали на более чем 200 пациентов с коронавирусом, не которые нуждались в госпитализации. У больных зафиксировали быстрое снижение уровня заразности вируса.

Профессор Медицинской школы Университета Северной Каролины Доктор Уильям Фишер назвал выводы многообещающими. Но действенность препарата следует подвергнуть дополнительному изучению.

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Противовирусный препарат Molnupiravir принимают перорально. Принцип действия основан на повреждении вируса при его репликации.

Мир находится на грани 4-й волны пандемии коронавируса, несмотря на попытки правительств ускорить темпы вакцинации и предотвратить перегрузку больниц.

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Дата
08
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