Прорыв в лечении Covid-19 - новый препарат успешно проходит тестирование

Американская фармацевтическая компания Merck обнародовала предварительные результаты успешных исследований действенности экспериментального противовирусного лечения Molnupiravir.
Merck разработал эти лекарства совместно с биотехнологической компанией Ridgeback Biotherapeutics, сообщает USA Today.
Molnupiravir протестовали на более чем 200 пациентов с коронавирусом, не которые нуждались в госпитализации. У больных зафиксировали быстрое снижение уровня заразности вируса.
Профессор Медицинской школы Университета Северной Каролины Доктор Уильям Фишер назвал выводы многообещающими. Но действенность препарата следует подвергнуть дополнительному изучению.
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Противовирусный препарат Molnupiravir принимают перорально. Принцип действия основан на повреждении вируса при его репликации.
Мир находится на грани 4-й волны пандемии коронавируса, несмотря на попытки правительств ускорить темпы вакцинации и предотвратить перегрузку больниц.
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