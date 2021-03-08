Прорыв в лечении Covid-19 - новый препарат успешно проходит тестирование

В США протестировали лекарства, которые снижают уровень заразности. Фото: pexels.com

Американская фармацевтическая компания Merck обнародовала предварительные результаты успешных исследований действенности экспериментального противовирусного лечения Molnupiravir.

Merck разработал эти лекарства совместно с биотехнологической компанией Ridgeback Biotherapeutics, сообщает USA Today.

Molnupiravir протестовали на более чем 200 пациентов с коронавирусом, не которые нуждались в госпитализации. У больных зафиксировали быстрое снижение уровня заразности вируса.

Профессор Медицинской школы Университета Северной Каролины Доктор Уильям Фишер назвал выводы многообещающими. Но действенность препарата следует подвергнуть дополнительному изучению.

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Противовирусный препарат Molnupiravir принимают перорально. Принцип действия основан на повреждении вируса при его репликации.

Мир находится на грани 4-й волны пандемии коронавируса, несмотря на попытки правительств ускорить темпы вакцинации и предотвратить перегрузку больниц.