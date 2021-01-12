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вторник, 12 января 2021 13:07

Производители одной из вакцин надеются, что она будет защищать год

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Производители одной из вакцин надеются, что она будет защищать год
Moderna надеется, что их вакцина будет защищать людей год. Фото: pixabay

Разработчики вакцины Moderna надеются, что препарат создаст иммунитет от коронавируса на год.

Инъекции проводят дважды с промежутком примерно месяц, заявил главный врач Moderna Тал Закс, передает CNN.

Учитывая, что вакцину изобрели прошлого года, пока что неизвестно, как долго она может защищать от инфекции.

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"Нам придется подтолкнуть людей, чтобы увидеть, насколько хорошо работает усиления. Мы думаем, что есть возможность для усиления, особенно тех, кто подвержен высокому риску", - сказал Закс.

В конце декабря 2020-го началась крупнейшая кампания по вакцинации. Прививки против Covid-19 уже делают в 41 стране мира. Ввели 24,7 млн доз вакцин против вируса. Все утвержденные вакцины двухвалентные. Введение обоих доз проходит с определенным интервалом, поэтому можно утверждать, что вакцинировалось более 10 млн человек.

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