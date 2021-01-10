Шокирующие цифры - сколько людей уже вакцинировались от Covid-19

В конце декабря 2020-му началась крупнейшая кампания по вакцинации. Прививки против Covid-19 уже проходит в 41 стране мира.
Уже ввели 24,7 миллиона доз вакцин против вируса, передает Bloomerg.
Все утвержденные сейчас вакцины двухвалентные. Введение обоих доз проходит с определенным интервалом, поэтому можно утверждать, что вакцинировалось болие 10 млн.человек.
Больше всего людей вакцинировались в:
США - 7,725 млн;
Израиль - 169,2 млн;
Великобритания - 1,489 млн;
ОАЭ - 1,020 млн;
Италия - 583,1 тыс;
Германия - 532,9 тыс;
Канада - 294,2 тыс;
Испания - 277,9 тыс;
Польша - 198,8 тыс;
Саудовская Аравия - 130 тыс;
Дания - 112,4 тыс;
Аргентина - 107,5 тыс;
Румыния - 102 тыс.
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Также в Китае вакцинировалось 9 млн жителей, а в России - 800 тыс. Эти страны позволили вакцинацию отечественными препаратами еще до окончания испытаний в июле и августе 2020-го.
Соглашения об обеспечении доступа вакцин заключили многие страны на 8,35 миллиардов доз. Теоретического этого достаточно, чтобы охватить более половины населения планеты. Но вакцины распределяются неравномерно. Проблемы с финансированием и другие политические трудности затрудняют доставку и закупку некоторых препаратов в странах третьего мира. Кроме того, требования к хранению препаратов затрудняют их доставку к дальним частей мира.
Многим странам придется подождать до 2022-го прежде чем начать иммунизацию своего населения.
Премьер-министр Денис Шмыгаль просит Еврокомиссию помочь Украине с получением вакцины от Covid-19.
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