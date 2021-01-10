Шокирующие цифры - сколько людей уже вакцинировались от Covid-19

Более 10 млн человек в мире вакцинировались от Covid-19. Фото: Reuter.

В конце декабря 2020-му началась крупнейшая кампания по вакцинации. Прививки против Covid-19 уже проходит в 41 стране мира.

Уже ввели 24,7 миллиона доз вакцин против вируса, передает Bloomerg.

Все утвержденные сейчас вакцины двухвалентные. Введение обоих доз проходит с определенным интервалом, поэтому можно утверждать, что вакцинировалось болие 10 млн.человек.

Больше всего людей вакцинировались в:

США - 7,725 млн;

Израиль - 169,2 млн;

Великобритания - 1,489 млн;

ОАЭ - 1,020 млн;

Италия - 583,1 тыс;

Германия - 532,9 тыс;

Канада - 294,2 тыс;

Испания - 277,9 тыс;

Польша - 198,8 тыс;

Саудовская Аравия - 130 тыс;

Дания - 112,4 тыс;

Аргентина - 107,5 тыс;

Румыния - 102 тыс.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Статистика: сколько украинцев заболели на Covid-19

Также в Китае вакцинировалось 9 млн жителей, а в России - 800 тыс. Эти страны позволили вакцинацию отечественными препаратами еще до окончания испытаний в июле и августе 2020-го.

Соглашения об обеспечении доступа вакцин заключили многие страны на 8,35 миллиардов доз. Теоретического этого достаточно, чтобы охватить более половины населения планеты. Но вакцины распределяются неравномерно. Проблемы с финансированием и другие политические трудности затрудняют доставку и закупку некоторых препаратов в странах третьего мира. Кроме того, требования к хранению препаратов затрудняют их доставку к дальним частей мира.

Многим странам придется подождать до 2022-го прежде чем начать иммунизацию своего населения.

Премьер-министр Денис Шмыгаль просит Еврокомиссию помочь Украине с получением вакцины от Covid-19.