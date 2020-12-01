Производители Covid-вакцин просят разрешения на использование в Европе

Американский производитель лекарств Pfizer и немецкая компания BioNTech 18 ноября сообщили об окончательных результатах испытаний, которые показали, что их вакцина на 95% эффективна в предотвращении коронавируса. Фото: pixabay

В Европейское агентство по лекарственным средствам обратились компании Pfizer Inc и BioNTech с просьбой об условном разрешении на использование вакцины против Covid-19.

Разработчики сделали это после аналогичных шагов в США и Великобритании, сообщает агентство Reuters.

Компании хотят запустить вакцинацию в Европе еще в этом году и соревнуются с конкурентом Moderna, который в понедельник заявил, что попросит регулирующий орган ЕС рекомендовать условное разрешение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Компания-производитель вакцины заявила о ее 100% эффективности

Американский производитель лекарств Pfizer и немецкая компания BioNTech 18 ноября сообщили об окончательных результатах испытаний, которые показали, что их вакцина на 95% эффективна в предотвращении коронавируса без каких-либо серьезных проблем с безопасностью, что повысило вероятность одобрения в США и Европе уже в декабре. Подача заявок в Европе завершает так называемый процесс непрерывной проверки, который был инициирован EMA 6 октября.

Первые 2 вакцины против коронавируса могут быть доступны американцам к Рождеству. Речь идет о вакцинах Pfizer и Moderna. Об этом сообщает Reuters. Министр здравоохранения Алекс Азар заявил об этом после того, как компания Moderna Inc. стала 2-м производителем, который может получить разрешение на выпуск вакцины в США.