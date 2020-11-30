США получат вакцину от коронавируса к Рождеству

Министр здравоохранения США вместе с вице-президентом определят приоритетность вакцинации сегодня. Фото: pixabay

Первые две вакцины против коронавируса могут быть доступны американцам к Рождеству. Речь идет о идет о вакцинах Pfizer и Moderna.

Об этом сообщает Reuters.

Министр здравоохранения Алекс Азар заявил об этом после того, как компания Moderna Inc. стала вторым производителем, который может получить разрешение на выпуск вакцины в США.

10 декабря управление по контролю за продуктами и лекарствами рассмотрит вопрос предоставления сертификации вакцине Pfizer. После этого вакцины будут доставлены в США.

"Итак, мы сможем в это время увидеть вакцины и к американцам они попадут перед Рождеством", - сказал Азар.

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Министр сказал, что федеральное правительство будет доставлять вакцины через свою обычную систему распределения вакцин. Губернаторы штатов будут определять, куда их следует отправлять первыми.

"Они будут определять, каким группам следует предоставлять приоритеты", - сказал Азар.

Эффективность вакцины от коронавируса американской компании Moderna при первичном анализе составила 94,1%. Действенность препарата при тяжелых случаях заболевания составляет 100%