Программу "Доступные лекарства" пополнили 62 новых медпрепарата

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С 1 октября программа "Доступные лекарства" расширена препаратами, которые применяются для лечения несахарного диабета, эпилепсии, расстройств психики и поведения.

В программу добавлено 62 новых лекарственных средства. В частности, для лечения несахарного диабета - все бесплатные; для лечения расстройств психики и поведения, эпилепсии, из них полностью бесплатные - 18, сообщает Национальная служба здоровья в Фейсбук.

Получить эти препараты можно по электронному рецепту, выбрав аптеку в любом регионе, которая имеет договор с НСЗУ.

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Лекарства по электронному рецепту можно получить в аптеках по всей стране. Перечень аптек можно найти на дашборде Национальной службы здоровья.

Правительственная программа "Доступные лекарства" - это возможность для каждого украинца получить лекарственные средства, которые улучшат качество его жизни, смогут предотвратить возникновение осложнений и преждевременную смерть. Программа обеспечивает право получить бесплатно или с незначительной доплатой лекарства по рецептам лицам, больным сердечно-сосудистыми заболеваниями, бронхиальной астмой и диабетом 2 типа. Принцип работы программы следующий: государство компенсирует стоимость лекарственного средства по самой низкой цене, производитель которого подал заявку на участие в программе "Доступные лекарства". Именно такой препарат пациент получит бесплатно. Препарат, цена на который не превышает предельную оптово-отпускную цену, пациент может получить, доплатив лишь разницу между размером возмещения за упаковку и фактической ценой препарата.