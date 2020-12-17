Программа, что должна была предоставить Украине вакцину от Covid-19, на грани срыва - СМИ

Отрицательную роль также играет то, что программа была разработана в спешке. Фото: pexels.com

Глобальный фонд для доступа жителей бедных стран к вакцинам против Covid-19 - COVAX - столкнулся с риском срыва своей программы и может оставить государства без прививок до 2024 года.

Об этом сообщили в Reuters, ссылаясь на внутренние документы Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI).

"Риск неудачи в создании успешного центра COVAX очень высок", - говорится в отчете GAVI.

Reuters пишет, что в COVAX борются с нехваткой средств и сложными договорными отношениями с компаниями-поставщиками вакцин. Отрицательную роль играет и то, что программа была разработана в спешке.

Консультанты отмечают, что наибольший риск для программы связан с положениями в контрактах на поставки. Они позволяют странам не покупать вакцины, забронированные через COVAX.

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COVAX одобрил запрос Украины на получение вакцины от коронавируса. Украина договорилась о поставках бесплатных 8 млн доз вакцин. Предварительно, поставки ожидаются в начале 2021 года. Цель COVAX – поставка не менее 2 млрд доз вакцин до конца 2021 года, чтобы охватить 20% наиболее уязвимых слоев населения в 91 стране с низким и средним уровнем дохода. В рамках инициативы COVAX разрабатывается девять вакцин-кандидатов и еще девять потенциальных вакцин проходят оценку; одновременно ведутся переговоры с другими производителями.