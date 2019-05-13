Прививки от кори отныне бесплатные для взрослых любого возраста - Министерство здравоохранения

Единственный способ предотвратить осложнения и смерти от кори - вакцинация. Фото: из открытых источников

Министерство здравоохранения Украины отменило возрастные ограничения на бесплатную вакцинацию от кори.

"До сих пор безвозмездно вакцинироваться против кори могли взрослые до 30 лет, контактировавших с больными, и люди из групп профессионального риска (медики, педагоги, военные, студенты). Но количество больных корью среди взрослого населения постоянно растет", - заявили в Минздраве.

Теперь бесплатно привиться от кори смогут взрослые любого возраста, ссылаясь на приказ от 23 апреля 2019-го "О внесении изменений в календарь профилактических прививок в Украине", который вступил в силу.

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Вакцинация гарантирована всем взрослым, которые:

- контактировали с больными (вакцинацию рекомендуется сделать в течение 72 ч);

- не болели корью и не имеют подтвержденных данных о прививках в медицинской карте;

- по результатам анализов на наличие антител IgG не имеют иммунитета против кори.

Взрослому человеку достаточно сделать одну прививку против кори для формирования иммунитета.

Корь - заразное инфекционное заболевание, передающееся от больного человека к здоровому воздушно-капельным путем. Вирус кори может жить в воздухе и на поверхностях до 2 ч. после того, как больной человек покинул помещение. Специфического лечения от кори нет. Единственный способ предотвратить осложнения и смерть от кори - вакцинация.