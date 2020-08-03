При каких условиях коронавирус распространяется медленнее

Важнейший параметр - высокая абсолютная влажность, потому что она препятствует распространению вирусов в воздухе. Фото: pixabay

Вирус не убивают влажность и высокая температура воздуха, но они способны помешать его широкому распространению.

Поэтому в странах с высокой атмосферной температурой значительно меньшее количество больных, рассказал инфекционист Киевской городской клинической больницы Евгений Дубровский в Facebook.

Он считает, что самый важный параметр - высокая абсолютная влажность, потому что она препятствует распространению вирусов в воздухе.

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"Исследования утверждают, что высокая влажность препятствует длительному нахождению вирусных частиц в воздухе. Они быстро оседают на землю и не могут перемещаться на большие расстояния. Летом воздух гораздо лучше насыщенный влагой. Зимой наоборот - сухой и холодный", - отметил Дубровский.

По его словам, важна даже не столько температура, как ее резкие колебания.

"Крепкий мороз, как и сильная жара, одинаково эффективны в препятствовании распространения вирусов. Огромное исследования уже в контексте коронавирусной эпидемии показало, что африканские страны, перенаселена Индия, развитая Австралия - все равно легко переносят эпидемии, с гораздо меньшим числом больных, чем например США или Европа ", - рассказал Дубровский.

Также врач отметил высокую роль ультрафиолета в защите от вирусов, в том числе и коронавирусов. Это касается как солнечного света, так и кварцевых ламп, которые используют в больницах.

За последние сутки в Украине обнаружили 990 новых случаев заболевания коронавирусом. С начала эпидемии в стране по состоянию на 3 августа имеем уже 73 158 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Из них 1738 - летальные, 13 пациентов умерли за последние сутки. Выздоровели 39 876 человек, 333 - за последние сутки.