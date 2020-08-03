Коронавирус в Украине: какая ситуация после выходных

За последние сутки в Украине обнаружили 990 новых случаев заболевания коронавирусом.
Так, с начала эпидемии в стране по состоянию на 3 августа имеем уже 73 158 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Из них 1738 - летальные, 13 пациентов умерли за последние сутки.
Выздоровели 39 876 человек, 333 - за последние сутки, сообщает Минздрав.
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Ситуация по областях:
Винницкая область - 2815 случаев;
Волынская область - 3949 случаев;
Днепропетровская область - 1438 случаев;
Донецкая область - 898 случаев;
Житомирская область - 1948 случаев;
Закарпатская область - 5318 случаев;
Запорожская область - 846 случаев;
Ивано-Франковская область - 4914 случаев;
Кировоградская область - 711 случаев;
г. Киев - 8554 случая;
Киевская область - 3845 случаев;
Львовская область - 9921 случай;
Луганская область - 128 случаев;
Николаевская область - 642 случая;
Одесская область - 3482 случая;
Полтавская область - 459 случаев;
Ровенская область - 6270 случаев;
Сумская область - 541 случай;
Тернопольская область - 3113 случаев;
Харьковская область - 3950 случаев;
Херсонская область - 230 случаев;
Хмельницкая область - 1189 случаев;
Черновицкая область - 6143 случая;
Черкасская область - 954 случая;
Черниговская область - 900 случаев.
В Украине сегодня, 3 августа, вступили в силу новые правила адаптивного карантина. Города и районы разделены на 4 зоны, в зависимости от эпидемиологической ситуации.
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