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четверг, 07 ноября 2019 17:57

Появился новый штамп ВИЧ-инфекции

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Появился новый штамп ВИЧ-инфекции
ВИЧ мутирует - зафиксировали новый штамп. Фото: hi-news

Американские ученые обнаружили новый штамм вируса иммунодефицита человека - ВИЧ.

В лаборатории Abbott Laboratories и Миссурийский университете, где проводили исследования сообщили, что уже есть люди, которые им заражены, пишет znaj.ua

ВИЧ имеет несколько штаммов. Они со временем могут подвергаться изменениям и мутациям. Новый штамм принадлежит группе Му вида ВИЧ-1.

Авторы исследований уверяют, что причин для паники нет, ведь считают, что против него действуют те же лекарства, что и против других подтипов.

"Это открытие напоминает нам, что для прекращения пандемии ВИЧ-инфекции мы должны помнить, что этот вирус постоянно меняется, и использовать последние достижения в области технологий и ресурсов для мониторинга его эволюции", - рассказал соавтор исследования, доктор Кэрролл Макартур, профессор департамента устных и краниофациальниых наук университета Миссури, Канзас.

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ВОЗ озвучивало данные, согласно которым на Земле проживает около 36,7 миллиона человек с ВИЧ.

Окружной административный суд Киева признал незаконным и недействительным пункт приказа Министерства здравоохранения, согласно которому ВИЧ-позитивные люди не имели права усыновлять детей.

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