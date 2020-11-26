Появились новые подробности об украинской вакцине от Covid-19

Украина может получить свою вакцину через год после прохождения всех стадий испытания. Фото: pixabay.com

Украина продолжает разработку собственной протикоронавирусной вакцины. Кандидат на вакцину 6 месяцев проходил доклинические испытания на животных.

Готовятся к очередной стадии испытаний, рассказал министр здравоохранения Максим Степанов проекту "Зе Интервьюер".

"Провели испытания на мышах, делали на кроликах. Доказывали, что на введение антигена, являющегося украинским кандидатом на вакцину, вырабатываются антитела, полностью идентичны тем, которые есть в организме человека, что переболел. Далее надо проводить клинические испытания. Нужно изготовить 100 тысяч доз, а потом уже заниматься всеми клиническими исследованиями", - отметил Степанов.

Разработкой занимается компания "Диапроф-Мед" вместе с сотрудниками Института микробиологии. Украинская разработка полностью нейтрализует вирус в живых клетках. Исследования проводили в лабораториях США и Турции.

Украина может получить свою вакцину через год после прохождения всех стадий испытания.

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Соединенные Штаты Америки помогут Украине ускорить подписание контрактов с компаниями-разработчиками вакцин от Covid-19. Об этом договорились главы Минздрава двух стран во время телефонных переговоров 17 ноября.