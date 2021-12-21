После коронавируса антитела могут не сформироваться

Вакцинация – более эффективный способ получить антитела. Фото: Pexels

У трети людей, легко перенесших коронавирус нет антител к вирусу.

Об этом сказал государственный санитарный врач Игорь Кузин в ходе брифинга 21 декабря.

Полный курс вакцинации формирует антитела у 100% людей, напомнил он.

Люди, которые перенесли Covid-19 и затем вакцинировались, имеют в 2,5 раза более низкий риск заболеть, чем переболевшие.

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"Вакцинация – это управляемый способ сформировать иммунитет к Covid-19 без последствий для здоровья", – отмечает Кузин.

У вакцинированных людей, все же заболевших коронавирусом, формируется супериммунитет. Об этом говорится в исследовании ученых кафедры молекулярной микробиологии и иммунологии и отделения инфекционных болезней Орегонского университета здравоохранения и науки.