"Поможет женщинам выжить" - разработали новый метод диагностики рака

Новый метод быстрый, безболезненный и гораздо проще. Фото: pixabay.com

Разработали простой медицинский тест, который может обнаружить, который может обнаружить рак матки с помощью влагалищных мазков или мочи.

Признаки рака - четвертого по распространенности среди женщин - можно увидеть в микроскоп, когда образец улавливает злокачественные клетки. Каждый пятый случай не обнаруживают до тех пор, пока болезнь не перейдет в запущенную фазу, и эти пациенты имеют всего 15% шансов прожить более пяти лет.

Исследователи использовали новый метод и обнаружили 98 из 103 случаев заболевания женщин, пишет Nature Communications, передает Daily Mail.

Текущий скрининг на болезнь проводится с помощью инвазивной процедуры, известной как гистероскопия.

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Это требует введения длинного узкого устройства в матку. Свет и камера на конце инструмента позволяют врачам видеть на экране внутреннюю часть матки и определять любые аномалии. Такие обследования очень болезненные и часто имеют технические сложности.

По словам исследователей, новый метод быстрый, безболезненный и намного проще, ведь женщины могут сделать его дома.

Исследователи из Манчестерского университета надеются, что его можно будет внедрить в клиническую практику после проведения масштабных испытаний.

"Наши результаты показывают, что раковые клетки матки можно обнаружить в образцах мочи и влагалища с помощью микроскопа", - сказал профессор Кросби.

Эксперты обнаружили, что употребление кофе может быть полезным для здоровья человека. Однако можно пить только одну чашку в день и без добавления сливок и сахара.